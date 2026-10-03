Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve spor camiasında deprem etkisi yaratan yasa dışı bahis ile usulsüzlük soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. "Eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" iddialarıyla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, kamuoyunda ve spor kamuoyunda geniş yankı uyandıran tutuklama kararının ardından beklenen hamleyi yaptı. Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevinden resmen istifa etti.

MHK üst yönetiminde tutuklama ve istifa dalgası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen dev operasyonda, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif, eski MHK Üyesi Yunus Yıldırım ve Alican Sağlar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturmada adli kontrolle serbest bırakılan MHK Üyesi Sebahattin Şahin’in ardından, cezaevindeki Ferhat Gündoğdu’nun da istifasını sunmasıyla kurulda yönetim süreci tıkandı.

Adli kontrol kararları ve TFF'de belirsizlik

Dosya kapsamında eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin ile görevi bırakan Sebahattin Şahin hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı. Başkan Ferhat Gündoğdu’nun istifası sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Merkez Hakem Kurulu için nasıl bir yol haritası izleyeceği ve yeni yönetimi ne zaman atayacağı merak konusu oldu.