Son Mühür - İzmir siyasetinde ve Ankara kulislerinde bomba etkisi yaratan transfer iddiası gündemin ilk sırasına yerleşti. 19 Haziran tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, istifa sürecinin ardından YENİ Parti’ye geçmeyerek yoluna bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini duyurmuş ve AK Parti'ye katılacağı yönündeki söylentileri yalanlamıştı. Ancak son dönemde yaşanan gelişmeler, iddiaların yeniden alevlenmesine neden oldu.

Beştepe görüşmesi ve ADD üyeliğinden ayrılış iddiası tırmandırdı

Siyasi kulisleri hareketlendiren sürecin fitilini, Tugay’ın 30 Eylül tarihinde Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi ateşledi. Bu kritik kabulün hemen ardından Cemil Tugay’ın Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyeliğini e-Devlet üzerinden sildiği yönündeki haberler, AK Parti’ye geçiş iddialarını güçlendiren en somut adım olarak yorumlandı.

7 Ekim’deki grup toplantısında rozet takabilir

Ankara kulislerinde konuşulan son bilgilere göre Cemil Tugay, 7 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek AK Parti Grup Toplantısı’nda resmen AK Parti saflarına katılacak. Tugay’a rozetinin bizzat Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağı iddia ediliyor.

Siyasette kartların yeniden dağıtılmasına yol açabilecek hamlede dikkat çeken bir diğer iddia ise Tugay ile birlikte İzmir’deki 2 ilçe belediye başkanının daha AK Parti’ye geçeceği yönünde. Bu geçişin gerçekleşmesi durumunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi yerel yönetim tarihinde ilk kez AK Parti iktidarıyla tanışmış olacak.