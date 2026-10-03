Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Üyesi ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, MHK’daki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Soruşturmada "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" iddiaları

Soruşturma dosyasında yer alan açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS kayıtları, müşteki ile tanık beyanları ve bilirkişi tespitleri doğrultusunda şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarının bulunduğu öğrenildi. İstanbul merkezli Ankara, Elazığ ve Manisa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel’in de aralarında bulunduğu çok sayıda hakem, gözlemci ve yönetici gözaltına alınmıştı.

Ferhat Gündoğdu tutuklanmıştı, Şahin'e adli kontrol verilmişti

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif, eski MHK üyesi Yunus Yıldırım ve Alican Sağlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin ile görevi bırakan Sebahattin Şahin hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Serbest kalmasının ardından üzerindeki baskı artan Şahin, görevinden ayrılma kararı aldı.