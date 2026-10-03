Son Mühür - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık iki yıllık aranın ardından Şanlıurfa Şehir Hastanesi Açılış Töreni vesilesiyle Şanlıurfalı vatandaşlarla bir araya geldi. Konuşmasına kentin tarihi ve kültürel mirasına vurgu yaparak başlayan Erdoğan, TEKNOFEST gençliği ve Şanlıurfa halkı ile buluşmaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu ifade etti. Şanlıurfa’nın misafirperverliğini ve ahde vefasını öven Cumhurbaşkanı, merhum şair Halide Nusret Hanım’ın "Urfa" şiirinden dizeler okuyarak kent halkına şükranlarını sundu. Gücünü sadece milletten aldığını belirten Erdoğan, "Sizler bizim yanımızda dağ gibi durdukça inşallah biz de durmak yok, hizmete devam demeyi sürdüreceğiz" dedi.

Sağlık alanında "hayalim" olarak nitelediği şehir hastaneleri projesi kapsamında Şanlıurfa Şehir Hastanesi’nin hizmete sunulduğunu açıklayan Erdoğan, yatırıma ilişkin şu detayları paylaştı:

"Şu muhteşem eseri görüyorsunuz. Biz yaptık mı böyle yaparız. Şanlıurfa'ya layık olduğu eseri biz bu şekilde inşa ederiz. İşte sağlıkta bir üst lige çıkacak Şanlıurfa Şehir Hastanemizi bugün sizlerin hizmetine veriyoruz. Şehir hastanemiz 500 bin metrekareyi bulan kapalı alanıyla, 545'i yoğun bakım olmak üzere 2 bin yatak kapasitesiyle, 451 poliklinik odası, 6 ameliyathanesi, 3 bin 620 araçlık otoparkı ve diğer müştemilatıyla gerçekten Urfa'mızın şanına yakışır bir eser oldu. Toplam 39 milyar liralık bu muhteşem yatırımın şehrimizin sağlık hizmetleri standardını zirveye çıkaracağına inanıyorum."

Hastaneye kolay ulaşım sağlanması amacıyla inşa edilen 1,7 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolu ile 191 metre uzunluğundaki köprünün de açılışını gerçekleştiren Erdoğan, projenin yapımında emeği geçen tüm kurum, şirket, mühendis, tekniker ve işçileri tebrik etti.

Şanlıurfa’ya sağlık alanında şimdiye kadar 61 milyar liralık yatırım yapıldığını ve şehir hastanesi dâhil 3 bin 970 yataklı 19 hastanenin içinde yer aldığı 129 sağlık tesisinin inşa edildiğini hatırlatan Erdoğan; toplam 8,5 milyar liralık 16 sağlık tesisinin yapımının sürdüğünü ekledi. Erdoğan, bu kapsamda 100 yataklı Harran Devlet Hastanesi, 100 yataklı Siverek Kadın Doğum Çocuk Hastanesi ve Viranşehir Devlet Hastanesi 200 yataklı ek binasının inşasının devam ettiğini bildirdi.

"Terörsüz Türkiye'de mesafe aldıkça şehirler kalkındı"

Gündemdeki terörle mücadele ve bölgesel kalkınma süreçlerine de değinen Erdoğan, dağların ve ovaların şenlendiğini vurgulayarak, "Terörsüz Türkiye'de mesafe aldıkça şehirler kalkındı. Allah'a hamdolsun 2 senedir evlerden ağıtlar yükselmiyor" ifadelerini kullandı.

"Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak"

Konuşmasında kamuoyunun yakından takip ettiği fon krizine ve yürütülen soruşturmaya dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, kurulların toplanarak yol haritasının hemen belirlendiğini duyurdu. Fon Koordinasyon Kurulu'nun süreci titizlikle yönettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Birinci öncelik Türkiye ekonomisine zarar gelmesin, ikinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Fon Koordinasyon Kurulu süreci yönetiyor. Her türlü adımı atıyoruz. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecektir. Milletimiz bize güvensin. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kalmayacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Gereken neyse yapıyoruz ve yapacağız." dedi.

Erdoğan, Türk sermaye piyasalarının bu süreçten çok daha güçlenerek çıkacağının altını çizerek, "Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsun. Türk sermaye piyasaları yoluna çok daha güçlenerek devam edecektir. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak. Haksızlığa asla göz yummayacağız, gereken neyse yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı.