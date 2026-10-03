Son Mühür- 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü öncesinde AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığı, Torba Hayvan Barınağı’nı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarete AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Seha Ergene ile Kadın Kolları ve Gençlik Kolları teşkilatları katıldı.

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Seha Ergene barınağa mama desteğinde bulunurken aynı zamanda gerçekleşen çalışmalar ve ihtiyaçlar hakkında da bilgi aldı.

“Hayvanların yaşam hakkı bir güne sığdırılamaz”

Gerçekleşen ziyaret sırasında hayvanların korunması, yaşam koşullarının iyileştirilmesi, sahiplendirme çalışmalarının güçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılmasının önemi üzerinde duruldu. Hayvanların korunmasının yalnızca 4 Ekim'e sığdırılmaması gerektiğine değinilirken yıl boyunca devam eden ortak bir sorumluluk olduğu vurgulandı.

Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Seha Ergene, “4 Ekim, hepimize taşıdığımız sorumluluğu yeniden hatırlatan önemli bir gün. Ancak hayvanlarımızın yaşam hakkına sahip çıkmak bir güne sığdırılamaz. Bugün buraya yalnızca mama desteği ulaştırmak için değil, yapılan çalışmaları yerinde görmek ve ihtiyaçları dinlemek için geldik. Hayvanlarımızın sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşaması, sahiplendirme kültürünün güçlenmesi ve kalıcı çözümlerin geliştirilmesi hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.

“Polemik değil, iş birliği”

Ayrıca Ergene hayvanların korunması konusunda kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, gönüllülerin ve vatandaşların birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekerek “Bodrum’da hayvanlarımızın yaşam koşullarını daha iyi noktaya taşıyacak her yapıcı çalışmayı önemsiyoruz. Bu meselede polemik değil, sorumluluk ve iş birliği anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Biz de üzerimize düşeni yapmaya ve konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kadın Kolları ve Gençlik Kollarının katılımıyla gerçekleştirilen ziyaret, barınaktaki incelemelerin ardından tamamlandı.