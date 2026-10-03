Son Mühür - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kamuoyunun odağındaki fon soruşturmaları ile belediyelerdeki yolsuzluk iddiaları hakkında açıklama yaptı. Türkiye'nin yolsuzluk ve usulsüzlüklerin ortaya çıkarıldığı bir arınma sürecinden geçtiğini vurgulayan Bahçeli, belediyelerin kamusal bir emanet olduğunu ifade etti.

"Uğranılan kamu zararı geri alınarak emeklimize ve dar gelirlimize verilmeli"

Kamuoyunun yolsuzluk skandalının mali tablosunu merak ettiğini dile getiren MHP Lideri Bahçeli, yargı ve denetim süreçlerinin önemine dikkat çekerek "Yargı kararlarıyla, Sayıştay ve ilgili denetim kurumlarının tespitleriyle birlikte kamu zararının açıkça ortaya konulması, yolsuzlukların faturasının kamuoyunda paylaşılması, maşeri vicdanın rahatlatılması bakımından kaçınılmazdır. Yolsuzluklarla uğranılan kamu zararı geri alınarak emeklimize, dar ve sabit gelirli vatandaşlarımıza verilmeli, onların refahı için harcanmalıdır." dedi.

"Finansal piyasalardaki güven kaybı ekonominin bütününe zarar verir"

Türkiye ekonomisindeki istikrarın finansal istikrara bağlı olduğunu belirten Bahçeli, finans sisteminin temelinde güven duygusunun yattığını kaydetti. Vatandaşların ve özellikle küçük yatırımcıların yatırımlarını yaparken denetleyici kurumsal yapıya güvendiğini hatırlatan Bahçeli, "Türkiye ekonomisinin istikrarı finansal istikrardan geçmektedir. Finans sistemi güven üzerine kuruludur. Vatandaşlarımız, özellikle küçük yatırımcılar, parasını bankaya veya sermaye piyasası araçlarına yatırırken bir finansal ürüne yatırım yapmakla birlikte finansal sisteme, bu sistemi sevk ve idare eden ve denetleyen kurumsal yapıya da duyduğu güveni ifade etmektedir. Bu nedenle finansal piyasalarda yaşanan bir manipülasyon iddiasının zararı yalnızca para kaybeden yatırımcılarla sınırlı değildir. Güven kaybı, piyasaların tamamına, ilgili kurumlara ve bütünüyle ekonomiye olabilmektedir." şeklinde sözlerine devam etti.

Hukuk önünde herkesin eşit olduğunu ve suç isnadında kişilerin kimliğine bakılmaksızın hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı:

"O sebeple her nerede ve kiminle ilgili olursa olsun; yolsuzluk, usulsüzlük, kamu malının istismarı, kuralların ihlali ve benzeri bir suç varsa, hukuk çerçevesinde suçun niteliğine, suç isnadının yöneltildiği kişinin kimliğine ve kişiliğine bakılmaksızın üzerine gidilmelidir. Bu anlayış çerçevesinde; ahlak, adalet, liyakat, hakkaniyet ve hesap verebilirlik çerçevesinde 'temiz siyaset, temiz yönetim ve müreffeh toplum' hedefinin somut bir zihniyet ve ahlaki reform programına dönüştürülmesi sağlanmalıdır."