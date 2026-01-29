Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitti. Al Nahyan, Kremlin Sarayı’nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından resmi törenle karşılandı.

Kremlin’de resmi karşılama töreni

Kremlin Sarayı’nda düzenlenen törende iki ülkenin milli marşları çalındı, liderler karşılıklı olarak heyetlerini tanıttı. Törenin ardından Al Nahyan ve Putin, Kremlin Sarayı’nın Aziz George Salonu’nda ikili görüşmeye geçti.

Gündemde stratejik iş birliği ve bölgesel gelişmeler vardı

Basına açık bölümde yapılan açıklamalara göre görüşmede, Rusya ile BAE arasındaki çok yönlü iş birliği, Orta Doğu’daki güncel gelişmeler ve uluslararası meseleler ele alındı. Putin, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 55’inci yılına dikkat çekerek, Rusya-BAE stratejik ortaklığının her alanda geliştiğini vurguladı.

Putin: BAE, Arap dünyasında kilit ticari ortaklarımızdan

Rusya Devlet Başkanı Putin, siyasi diyaloğun hükümetler, parlamentolar, bakanlıklar ve iş dünyası düzeyinde güçlü şekilde sürdüğünü belirterek, BAE’nin Arap dünyasındaki en önemli ticari ortaklardan biri olduğunu söyledi. İkili ticaret hacminin istikrarlı biçimde arttığını ifade eden Putin, hükümetlerarası komisyonun aktif çalıştığını ve ilk kez Rusya-BAE İş Forumu’nun düzenlendiğini hatırlattı.

Yatırım, teknoloji ve enerji alanlarında güçlü iş birliği

Putin, yatırım alanındaki iş birliğinin yüksek seviyede olduğunu vurgulayarak, Rus Doğrudan Yatırım Fonu ile Mubadala Fonu’nun 60’tan fazla projeyi hayata geçirdiğini dile getirdi. Teknoloji ve sanayi alanlarında da ilerleme kaydedildiğini belirten Putin, Rusya’nın yüksek teknoloji şirketlerinden Yandex’in BAE pazarında faaliyet gösterdiğini söyledi. Enerji sektöründe de ortak girişimlerin bulunduğuna dikkat çekti.

Ukrayna savaşı ve tutuklu değişimleri gündeme geldi

BAE’nin Ukrayna savaşı kapsamında yürüttüğü diplomatik girişimlere değinen Putin, tutuklu değişimlerine yönelik katkılar ve Abu Dabi’de gerçekleştirilen temaslar için teşekkür etti. Putin, geçtiğimiz hafta Abu Dabi’de Güvenlik Çalışma Grubu çerçevesinde yapılan üçlü görüşmelerin kolaylaştırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Filistin-İsrail çatışması ve Gazze vurgusu

Putin, Orta Doğu’daki gelişmelerin iki ülke arasındaki diyalogda önemli yer tuttuğunu belirterek, Filistin-İsrail çatışması ve Gazze Şeridi’ndeki insani durumun iyileştirilmesine yönelik çabaların ele alındığını söyledi. Kalıcı çözüm için İsrail ile barış ve güvenlik içinde yaşayabilecek bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının önemine dikkat çekti.

İran hattındaki gelişmeler yakından izleniyor

Rus lider, bölgesel istikrar açısından İran hattındaki güncel gelişmelerin de yakından takip edildiğini belirterek, bu konuda temasların sürdüğünü ifade etti.