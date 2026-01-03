ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela'ya ve lideri Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı geniş çaplı bir saldırı operasyonunu başarıyla gerçekleştirmiştir. Maduro, eşiyle birlikte yakalanmış ve ülke dışına çıkarılmıştır. Bu operasyon, ABD kolluk kuvvetleriyle koordinasyon içinde yürütülmüştür. Ayrıntılar daha sonra paylaşılacaktır. Bugün saat 11.00'de (TSİ 19.00) Mar-a-Lago'da bir basın toplantısı yapılacaktır."

Görgü tanıklarına göre, başkentte yerel saatle 02.00 civarında en az 7 patlama sesi duyuldu. Patlamaların ardından birçok mahallede halk evlerinden çıkarak sokaklara akın etti ve bazı bölgelerde patlama sesleri uzak mesafelerden de net şekilde hissedildi. Kent üzerinde alçaktan uçan uçaklar ise paniği artırdı.

'Noel' detayı dikkat çekti