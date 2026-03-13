Son Mühür- Orta Doğu’daki gerilimin tırmandığı bir dönemde Türkiye, kısa süre içinde üçüncü kez balistik füze alarmı yaşadı.

İran’dan ateşlenen ve Türkiye’nin hava sahasına yönelen bir balistik mühimmat, NATO’nun Doğu Akdeniz’de konuşlu hava ve füze savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi. Türkiye, son 9 gün içinde İran kaynaklı olduğu belirtilen üçüncü füzeyle karşı karşıya kalmış oldu.

MSB: "Etkisiz hale getirilmiştir"

Olayın ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yazılı bir açıklama yayımladı. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir.”

"İlgili ülkeyle görüşülmektedir"

Açıklamada Türkiye’nin hava sahası ve topraklarına yönelik her türlü tehdide karşı gerekli önlemlerin kararlılıkla alındığı vurgulandı.

MSB açıklamasında, “Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir” denildi.

Bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini ve milli güvenliğin öncelikli olduğunu da belirtti.

Açıklamada, “Milli güvenliğimiz öncelenerek bölgedeki tüm gelişmeler dikkatle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir” ifadeleri kullanıldı.