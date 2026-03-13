Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Karaman’da partisinin düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi.

Bölgedeki gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Arıkan, saldırıların ilk saatlerinde hedef alınan noktaya dikkat çekerek bunun tesadüf olmadığını savundu.

“İlk hedef askeri tesis değil, bir ilkokul oldu”

Partililere hitap eden Arıkan, İran’da saldırıların başladığı ilk saatlerde vurulan hedefin askeri bir tesis olmadığını belirtti.

Konuşmasında dikkat çekici ifadeler kullanan Arıkan, şu değerlendirmede bulundu: “İran’da ABD ve İsrail saldırılarının başladığı ilk saatlerde vurulan hedefe dikkat çekmek istiyorum.

Bu hedef ne bir askeri tesis oldu, ne bir komuta merkezi oldu ne de bir füze rampası oldu. İlk hedef, içinde 175 masum kız evladımızın hayatını kaybettiği bir ilkokul oldu.”

Arıkan, kadın hakları söylemlerine de göndermede bulunarak, saldırının hedefiyle ilgili eleştirilerini dile getirdi.

“Kadınlara özgürlük getireceklerini iddia edenler, ilk olarak kız çocuklarının gittiği bir okulu bombaladılar.” ifadelerini kullandı.

“Bu hedef asla tesadüf değildir”

Konuşmasının devamında söz konusu saldırının bilinçli bir tercih olduğunu öne süren Arıkan, ilk kez açıkladığını belirttiği bazı iddiaları da dile getirdi.

“Huzurlarınızda ilk defa açıklıyorum; bu hedef asla tesadüf değildir. Epstein’de ifşa olan bu sapkınların bir ritüeli var.

Bunların ‘Baal’ inancına göre kutsal bir savaşa başlarken önce kız çocukları kurban edilir. Bu nedenle o okulun hedef alınmasının planlı olduğunu düşünüyorum.” Arıkan, saldırının yalnızca İran’ı ilgilendiren bir mesele olmadığını savundu.

“Bu mesele sadece İran meselesi değildir, yalnızca İslam dünyasının meselesi de değildir. Bugün bütün insanlık şeytani bir düzenin tehdidi altındadır.” dedi.

“Bölgede barış dayanışmayla inşa edilecek”

Saadet Partisi lideri, konuşmasının sonunda bölge halkları arasında birlik çağrısında bulundu. ABD eski Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya da göndermede bulunan Arıkan, şu ifadeleri kullandı:

“Hiç kimse; ne Trump, ne Netanyahu ne de onların avaneleri boş yere hayaller kurmasın. Bu coğrafyada Şii’siyle Sünni’siyle, Türk’üyle Kürt’üyle, Arap’ıyla Farisi’siyle birbirimizin hukukunu gözetmeye devam edeceğiz.”

Arıkan sözlerini, bölgesel barış vurgusuyla tamamladı: “Bölgede barış ve adalet emperyalizmin bombalarıyla değil; bizlerin inancıyla, dayanışmasıyla ve mücadelesiyle inşa edilecek.”