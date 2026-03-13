Son Mühür - Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un Orta Doğu’daki savaşa ilişkin açıklamaları, bölgesel krizin uluslararası söylemlere nasıl yansıdığını bir kez daha ortaya koydu. Kim, Arap ülkelerine çağrıda bulunarak İran’a destek verilmemesi halinde bölgenin geleceği açısından ağır sonuçlar yaşanabileceğini iddia etti.

''Topraklarınıza mal olacak...''

Kim Jong Un, açıklamasında Arap ülkelerinin İran’a yönelik saldırılar karşısında sessiz kalmasının ileride daha büyük bir tehdit doğurabileceğini ileri sürdü. Kuzey Kore lideri, "Eğer Araplar bugün uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa, yarın 'Büyük İsrail' kabusuyla uyanacaklar. Sessizliğiniz size topraklarınıza mal olacak" ifadelerini kullandı.

Jeopolitik mesaj...

Analistler, Kim Jong Un’un açıklamalarını sıradan bir siyasi değerlendirmeden çok jeopolitik bir mesaj olarak yorumluyor. Bu tür ifadelerin, özellikle çatışma dönemlerinde bölgesel dengeleri etkileyebilecek propaganda ve psikolojik iletişim stratejileri çerçevesinde ele alınması gerektiği vurgulanıyor. Uzmanlara göre Kuzey Kore’nin İran’a dolaylı destek niteliği taşıyan bu çıkışı, Batı karşıtı blokta yer alan aktörler arasındaki söylemsel dayanışmanın bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Kim’in Arap ülkelerine yaptığı çağrı ise Orta Doğu’daki ittifak dengelerinin yeniden şekillenebileceği yönündeki tartışmaları da artırdı. Orta Doğu'da son durum ABD-İsrail ile İran arasında devam eden savaşın, giderek daha geniş bir uluslararası söylem alanı yarattığı değerlendiriliyor. Kim Jong Un’un açıklaması da çatışmanın yalnızca bölgesel aktörler arasında değil, küresel siyasi tartışmalar içinde de ele alındığını gösteriyor. Uzmanlar, bu tür mesajların doğrudan askeri bir adım olmaktan çok, bölgesel kamuoyunu etkilemeyi ve stratejik bir algı oluşturmayı amaçlayan bir iletişim dili taşıdığına işaret ediyor.