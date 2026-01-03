Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Q Yatırım Bankası hakkında yürütülen “tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” soruşturmasında kapsam genişletildi.

Soruşturma kapsamında yeni şüpheliler tespit edilirken, İstanbul merkezli dört ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma derinleştirildi, yeni şüpheliler belirlendi

Başsavcılığın yürüttüğü çalışmalar sonucunda, daha önce haklarında işlem yapılan banka yetkilisi Ali E. ile bağlantılı oldukları değerlendirilen çok sayıda kişi hakkında yeni tespitler yapıldı.

Bu kapsamda Serkan Ö., Muzaffer A.S., Cem F.O., Hakkı Ç., Hacı M.İ., İbrahim B., Selda Y., Mehmet S.Ö. ve Fatih S. isimli 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

4 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonlarda finansal kayıtlar, dijital materyaller ve suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik incelemeler başlatıldı.

Bankaya “yüksek faizle tefecilik” iddiası

Soruşturma dosyasına yansıyan tespitlere göre Q Yatırım Bankası’nın, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda belirlenen yetki sınırlarını aştığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan faiz oranlarının üzerinde faiz uyguladığı öne sürüldü.

İddialara göre banka, mali sıkıntı yaşayan şirketlere “kredi” adı altında borç para vererek haksız kazanç sağladı.

Suç gelirlerinin aklanması da mercek altında

Yetkililer, söz konusu faaliyetler sonucu elde edilen gelirlerin çeşitli yöntemlerle aklandığına dair bulgulara ulaşıldığını açıkladı.

Şüphelilerin örgüt içindeki görev dağılımlarının belirlenmesi, suçtan elde edilen paranın izinin sürülmesi ve delillerin korunması amacıyla soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Daha önce tutuklamalar yapılmıştı

Başsavcılığın daha önce yaptığı açıklamalara göre, Q Yatırım Bankası yetkilisi Ali E. ile Yasef M., yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldıkları mahkemece “tefecilik” suçundan tutuklanmıştı.

Dosyada yer alan beyanlar ve hazırlanan raporlarla, haksız kazanç sağlandığına yönelik kuvvetli şüphe oluştuğu ifade edilmişti.