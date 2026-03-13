Ünlü Yahudi din adamı Yosef Mizrachi’nin YouTube kanalı üzerinden yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.

Evangelist Hristiyanların İsrail desteği

Yayımladığı videoda Mizrachi, Amerika’daki Evangelist Hristiyanların İsrail’i neden güçlü şekilde desteklediğini anlattı. Mizrachi, “Evangelist Hristiyanlar tamamen İsrail’den yana. Son birkaç on yıldır Birleşik Devletler hep İsrail ile birlikte oldu” ifadelerini kullandı.

“Mesih’in geleceğine duyulan inançla bağlantılı”

Mizrachi, desteklerin dini inançlardan kaynaklandığını belirtti. Hristiyanların, Yahudilerin kutsal topraklara geri dönmesini ve İsa Mesih’in yeryüzüne gelişini beklediğini söyledi. Videoda, “İsrail’e yapılan bağışlar ve yardımlar, Mesih’in geleceğine duyulan inançla bağlantılı. Mesih’in kimliği konusunda yanılıyorlar, ama buna inanıyorlar” dedi.