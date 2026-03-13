Öte yandan Irak’ta “İslami Direniş” olarak adlandırılan bazı silahlı gruplar, yakıt ikmal uçağını kendilerinin düşürdüğünü iddia etti. Grup tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizin ve hava sahamızın işgalci güçlerce ihlal edilmesine karşı savunma kapsamında, Irak’ın batısında ABD’ye ait KC-135 uçağı uygun silahlarla vurularak düşürülmüştür” ifadeleri kullanıldı.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakereler devam ederken 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri operasyon başlattı. İran ise İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerindeki hedeflere saldırılarla yanıt verdi.

ABD ve İsrail’in saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile birlikte çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi. İranlı yetkililerin açıklamasına göre saldırılarda ölü sayısı 1348’i, yaralı sayısı ise 17 bini geçti.