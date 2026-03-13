Son Mühür - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağının Irak’ın batısında düştüğünü duyurdu. Kazada 4 ABD askerinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Nasıl meydana geldi?
CENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, kazanın İran’a yönelik operasyon çerçevesinde meydana geldiği bildirildi. Açıklamada, olay anında iki uçağın görev yaptığı, bunlardan birinin kaza sonucu kırıma uğradığı, diğerinin ise güvenli şekilde iniş gerçekleştirdiği belirtildi. Ayrıca kazanın düşman ya da dost ateşinden kaynaklanmadığı ifade edildi. ABD’den olayla ilgili bir açıklama daha yapıldı. CENTCOM, düşen uçakta bulunan 6 askerden 4’ünün hayatını kaybettiğini duyururken, kayıp personel için arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Irak'taki İslami Direniş'ten açıklama
Öte yandan Irak’ta “İslami Direniş” olarak adlandırılan bazı silahlı gruplar, yakıt ikmal uçağını kendilerinin düşürdüğünü iddia etti. Grup tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizin ve hava sahamızın işgalci güçlerce ihlal edilmesine karşı savunma kapsamında, Irak’ın batısında ABD’ye ait KC-135 uçağı uygun silahlarla vurularak düşürülmüştür” ifadeleri kullanıldı.
Savaşta son durum
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakereler devam ederken 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri operasyon başlattı. İran ise İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerindeki hedeflere saldırılarla yanıt verdi.
ABD ve İsrail’in saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile birlikte çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi. İranlı yetkililerin açıklamasına göre saldırılarda ölü sayısı 1348’i, yaralı sayısı ise 17 bini geçti.