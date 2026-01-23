Son Mühür - 2026 Davos Dünya Ekonomik Forumu’nda tansiyon, Kanada Başbakanı Mark Carney’nin mevcut dünya düzeninde yaşanan “kopuşu” ve ABD’nin sert tutumunu eleştirdiği konuşmasının ardından yükseldi. Trump ise Carney’nin sözlerine, "Kanada, Amerika Birleşik Devletleri sayesinde yaşıyor. Mark, bir dahaki sefere açıklama yaparken bunu hatırla" ifadeleriyle yanıt verdi. Perşembe günü yayımladığı paylaşımda ise Trump, “Bu mektup, Barış Kurulu’nun Kanada’nın katılımına ilişkin davetinin geri çekildiğini bildirsin” diyerek Kanada’yı girişimin dışında bıraktığını duyurdu.

"Kanada kendi gücüyle gelişiyor"

Trump’ın "Kanada, Amerika Birleşik Devletleri sayesinde yaşıyor. Mark, bir dahaki sefere açıklama yaparken bunu hatırla" sözlerine yanıt veren Carney, "Kanada, ABD sayesinde yaşamıyor; biz Kanadalı olduğumuz için gelişiyoruz" ifadeleriyle egemenlik mesajı verdi. Öte yandan Kanada cephesi, Trump’ın oluşturduğu bu yeni yapının BM’nin yerine geçip geçmeyeceği ve finansmanına dair netlik bulunmaması nedeniyle sürece başından beri temkinli yaklaşıyordu.