ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’da bulunan dünyaca ünlü konutu Mar-a-Lago, gece yarısı büyük bir güvenlik krizine sahne oldu. ABD Gizli Servisi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, mülkün yüksek güvenlikli sınırlarını ihlal ederek içeri sızmaya çalışan bir şüpheli, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu vurularak etkisiz hale getirildi. Olay yerinde hayatını kaybeden şahsın kimliği ve saldırı motivasyonu üzerine kapsamlı bir tahkikat başlatıldı.

Gece yarısı silah sesleri

Yerel saatle gece 01.30 sularında gerçekleşen olayda, 20’li yaşlarda olduğu tahmin edilen bir erkek şahıs, konutun dış güvenlik çemberini aşarak yasaklı alana giriş yaptı. Durumun fark edilmesi üzerine bölgede devriye gezen Gizli Servis ajanları ve yerel kolluk kuvvetleri anında müdahalede bulundu. Güvenlik protokollerinin uygulanması esnasında çıkan çatışmada şüpheli şahıs silahla vurularak durduruldu. İlk yardım ekiplerinin müdahalesine rağmen zanlının olay yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ele geçirilen teçhizat felaketin eşiğinden dönüldüğünü gösterdi

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, şüphelinin üzerinde ve yakınında bulunan ekipmanlar dehşetin boyutunu kanıtladı. Gizli Servis yetkilileri, zanlının yanında pompalı tüfek olduğu değerlendirilen bir ateşli silah ile bir adet yakıt bidonu taşıdığını saptadı. Yanıcı madde ve ağır silahla konuta sızma girişimi, olayın basit bir sınır ihlali değil, planlı bir saldırı girişimi olma ihtimalini güçlendirdi. Güvenlik birimleri, şahsın konuta girmesi halinde çok daha ağır bir tablonun yaşanabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Güvenlik personelinde kayıp yok: Soruşturma derinleşiyor

Kritik operasyonun ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında, herhangi bir güvenlik görevlisinin ya da sivil personelin yaralanmadığı teyit edildi. Mar-a-Lago ve çevresinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, FBI ve yerel emniyet güçlerinin koordineli bir şekilde soruşturmayı yürüttüğü öğrenildi. Yetkililer, şüphelinin bağlantılarını ve konuta giriş amacını netleştirmek adına bölgedeki kamera kayıtlarını ve zanlıya ait olduğu düşünülen dijital verileri incelemeye aldı.