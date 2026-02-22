Son Mühür - Cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme gelen milyarder Jeffrey Epstein’ın 2019 yılında New York’taki Metropolitan Correctional Center’da tutulduğu döneme ait olduğu öne sürülen bir video kamuoyuna yansıdı. ABD basınında yayımlanan görüntülerde Epstein’ın kameraya dönerek yüzündeki küçük yarayı gösterdiği ve bunun kendisini öpmeye çalışan bir kişiden kaynaklandığını söylediği aktarıldı.

''Siyahi bir adamdan kaptım bunu...''

Videoda Epstein’ın, "Yüzümde küçük bir yara olduğunu görebilirsin. Beni öpmeye çalışan siyahi bir adamdan kaptım bunu, gerçekten iğrençti." ifadelerini kullandığı görülüyor. Görüntülerin, Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanan soruşturma dosyaları arasında yer aldığı belirtildi. Çocuk istismarı ve insan ticareti suçlamalarıyla tutuklanan Epstein, 2019 yılında hücresinde ölü bulunmuş, yetkililer ölüm nedeninin intihar olduğunu açıklamıştı. Yeni ortaya çıkan video ise Epstein dosyasına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Epstein skandalı

En küçüğü 14 yaşında olmak üzere çok sayıda kız çocuğuna yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Correctional Center’daki hücresinde 10 Ağustos 2019’da ölü bulunmuştu. Kamuoyuna yansıyan dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi çeşitli tanınmış isimlerin adlarının geçtiği basına yansımıştı. Söz konusu dosyalarda isimleri geçen kişilerin suç işlediğine dair kesinleşmiş bir hüküm bulunmadığı da vurgulandı. ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI), Adalet Bakanlığı ile yürüttüğü inceleme sonucunda ise ünlü isimlerden oluştuğu iddia edilen bir “müşteri listesi”ne dair kanıt bulunamadığı, Epstein’ın ölümüne ilişkin komplo iddialarına rağmen resmi sonucun intihar olduğu yönünde açıklandığı belirtildi.