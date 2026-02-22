Son Mühür - İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros tarafından, İstanbul’da 2025 ve 2026 yıllarının ocak aylarına ait hava kirliliği oranlarını kapsayan bir çalışma gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı hava kalitesi ölçüm istasyonlarının verileri incelenerek havadaki partikül madde (PM10) oranları değerlendirildi.

Elde edilen sonuçlara göre İstanbul’da ocak ayında partikül madde konsantrasyonu ortalaması 24 istasyonda metreküp başına 26,5 mikrogram olarak ölçülürken, Ocak 2025’te bu değer 41,5 mikrogram seviyesindeydi. Böylece partiküler madde kaynaklı hava kirliliğinin bir önceki yıla kıyasla yüzde 36 oranında azaldığı belirlendi.

Havası en kirli ilçeler

Ocak 2026’da kentte partikül madde hava kirliliğinin en yüksek ölçüldüğü istasyon, metreküp başına 46,4 mikrogram ile “Kağıthane 1” oldu. Bu istasyonu metreküp başına 44 mikrogramla “Tuzla”, 39,8 mikrogramla ise “Sancaktepe” istasyonları izledi. Havası en temiz ilçeler Aynı dönemde hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon, metreküp başına 8,4 mikrogramla “Sultangazi 1” oldu. Partikül madde kirliliği “Büyükada” istasyonunda 11,8 mikrogram, “Sarıyer” istasyonunda ise 15 mikrogram olarak kaydedildi. Kent genelinde partikül madde hava kirliliği oranı 21 istasyonda azalırken, 2 istasyonda artış gösterdi, 1 istasyonda ise değişmedi. Yıllık oranlar açıklandı Ocak ayında partikül madde hava kirliliği oranının bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla azaldığı istasyon, yüzde 83 ile “Sultangazi 1” oldu. Bu istasyonu yüzde 53’lük düşüşle “Kadıköy” ve yüzde 52 ile “Bağcılar” izledi. Aynı dönemde partikül madde kirliliğinin en fazla arttığı istasyonlar ise yüzde 35 ile “Yenibosna” ve yüzde 25 ile “Arnavutköy” olarak kaydedildi.