İstanbul’da toplu taşıma aracında seyahat eden bir kadının, kendisini Cumhuriyet savcısı olarak tanıtarak bir yolcuya yönelik ağır itham ve tehditlerde bulunduğu görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Tartışma sırasında karşısındaki kişiye "yobaz" diyerek ölümle tehdit eden ve "Türkiye’de barınamayacağını" iddia eden şüpheli hakkında adli makamlar süratle harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, toplum huzurunu bozan bu görüntüler üzerine "tehdit" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla re'sen soruşturma başlattı.

Sahte kimlik ve ağır tehditlerle gelen gözaltı

Olayın ardından kimliği kısa sürede tespit edilen Y.S. isimli şüpheli, emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Sosyal medyaya yansıyan kayıtlarda, şüphelinin devletin yargı makamlarını suiistimal ederek korku iklimi oluşturmaya çalıştığı açıkça görüldü. Özellikle inanç ve yaşam tarzı üzerinden yaptığı hakaretlerle toplumsal kutuplaşmayı tetikleyen ifadeleri, soruşturmanın kapsamını genişletti. Emniyetteki sorgusunda şüphelinin geçmişine dair ortaya çıkan veriler ise dikkat çekici bir tabloyu ortaya koydu.

Eğitim geçmişi ve kabarık suç kaydı şoke etti

Yapılan detaylı incelemelerde, kendisini savcı olarak tanıtan Y.S.'nin aslında Adalet Meslek Yüksekokulu’nu terk ettiği ve şu an açık öğretim üzerinden tıbbi dokümantasyon bölümünde öğrenci olduğu belirlendi. Ancak şüphelinin asıl çarpıcı profili, geçmişte karıştığı suçlarla gün yüzüne çıktı. Emniyet verilerine göre Y.S.'nin; kurumdan hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma, kasten yaralama ve hakaret gibi farklı suç başlıklarından toplamda 8 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Bu durum, zanlının toplumsal güvenliği daha önce de defalarca ihlal ettiğini gözler önüne serdi.

Adli süreç tutuklama kararıyla sonuçlandı

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüpheli Y.S., burada savcılık sorgusuna alındı. Şüpheli, mevcut deliller ve olayın kamu barışına yönelik oluşturduğu ciddi risk gerekçesiyle tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece, üzerine atılı suçların niteliği ve kaçma şüphesi gibi unsurlar değerlendirilerek tutuklanmasına karar verilen Y.S., cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, adli makamlar kamu görevlisi unvanının sahte kullanımı konusundaki hassasiyetini koruyor.