Son Mühür - Venezuela’nın başkenti Karakas’ta peş peşe patlama sesleri duyuldu. Şehrin farklı bölgelerinden dumanlar yükseldiği belirtilirken, patlamaların nedeni ve olası can kaybı veya hasara dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
ABD helikopterleri mi görüldü?
Yerel kaynaklar ve sosyal medyada, patlamalar sırasında Karakas semalarında ABD Deniz Piyadelerine ait helikopterlerin görüldüğü iddia edildi. Ancak bu iddia, ne ABD yetkilileri ne de Venezuela yönetimi tarafından doğrulanmış değil.
Trump'ın açıklaması gündem oldu
ABD Başkanı Donald Trump, birkaç gün önce WABC Radyosu’na yaptığı açıklamada, Güney Amerika’da uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelerle bağlantılı bir tesisin vurulduğunu belirtmişti. Trump, Karayipler ve Doğu Pasifik’teki operasyonlara atıfta bulunarak “iki gece önce yıktık” demişti. Patlamalarla Trump’ın bahsettiği operasyonlar arasında doğrudan bir bağlantı kurulup kurulamayacağı ise hâlâ netlik kazanmadı. Güvenlik güçlerinin sahadaki incelemeleri devam ederken, gözler Karakas’tan gelecek resmi açıklamalara çevrildi.
Neler yaşanmıştı?
ABD’nin Karayipler’de, uyuşturucu örgütlerine ait olduğunu öne sürdüğü teknelere yönelik saldırıları ve Trump’ın Venezuela’yı işgal etmekle ilgili tehditleri, bölgedeki gerilimi artırdı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun 4,5 milyon kişilik milis gücünü harekete geçirebileceğine dair açıklaması, Latin Amerika’yı son 5 ayda küresel siyaset ve güvenlik tartışmalarının odağı haline getirdi. ABD, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemileri hedef alırken, Maduro ülkesinin ABD ile uyuşturucu kaçakçılığı konusunda anlaşma yapmaya hazır olduğunu belirtti. Trump ise birkaç gün önce WABC Radyosu’na yaptığı açıklamada, Güney Amerika’da uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelerle bağlantılı bir tesisin vurulduğunu ifade etti. Karayipler ve Doğu Pasifik’teki operasyonlara değinen Trump, “Okudunuz mu gördünüz mü bilmiyorum. Teknelerin geldiği büyük bir tesis var. İki gece önce onu yıktık. Onları çok sert vurduk” dedi.