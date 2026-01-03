ABD Başkanı Donald Trump, birkaç gün önce WABC Radyosu’na yaptığı açıklamada, Güney Amerika’da uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelerle bağlantılı bir tesisin vurulduğunu belirtmişti. Trump, Karayipler ve Doğu Pasifik’teki operasyonlara atıfta bulunarak “iki gece önce yıktık” demişti. Patlamalarla Trump’ın bahsettiği operasyonlar arasında doğrudan bir bağlantı kurulup kurulamayacağı ise hâlâ netlik kazanmadı. Güvenlik güçlerinin sahadaki incelemeleri devam ederken, gözler Karakas’tan gelecek resmi açıklamalara çevrildi.

ABD’nin Karayipler’de, uyuşturucu örgütlerine ait olduğunu öne sürdüğü teknelere yönelik saldırıları ve Trump’ın Venezuela’yı işgal etmekle ilgili tehditleri, bölgedeki gerilimi artırdı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun 4,5 milyon kişilik milis gücünü harekete geçirebileceğine dair açıklaması, Latin Amerika’yı son 5 ayda küresel siyaset ve güvenlik tartışmalarının odağı haline getirdi. ABD, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemileri hedef alırken, Maduro ülkesinin ABD ile uyuşturucu kaçakçılığı konusunda anlaşma yapmaya hazır olduğunu belirtti. Trump ise birkaç gün önce WABC Radyosu’na yaptığı açıklamada, Güney Amerika’da uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelerle bağlantılı bir tesisin vurulduğunu ifade etti. Karayipler ve Doğu Pasifik’teki operasyonlara değinen Trump, “Okudunuz mu gördünüz mü bilmiyorum. Teknelerin geldiği büyük bir tesis var. İki gece önce onu yıktık. Onları çok sert vurduk” dedi.