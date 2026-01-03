Son Mühür - Emekli ve memurlar, yeni yıl maaş zammının açıklanmasını bekliyor. Zam oranı, 5 Ocak Pazartesi günü duyurulacak enflasyon verileriyle kesinleşecek. NTV canlı yayınına konuk olan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, memur ve emekli maaşlarına ilişkin olası zam senaryolarını ve en düşük emekli aylığında bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını değerlendirdi.

Yüzde 18 aşılabilir...

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini 5 Ocak Pazartesi günü açıklayacağını hatırlatan Kılıç, “Memur ile emekli zammı netlik kazanacak. SGK ve BAĞ-KUR emeklileri son 6 aylık enflasyon kadar zam alırken memur ve memur emeklilerinin maaşlarına toplu sözleşme zammına ilave 6 aylık enflasyon farkı yansıtılacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 12 üzerinde, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18'i aşan bir artış alabilirler” ifadelerini kullandı.

Kılıç, son 5 aylık verilere göre SGK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yüzde 11,21, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 17,56 oranında zam almasının kesinleştiğini belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: “Bu beklenti gerçekleşirse yıllık enflasyonda yüzde 31,15 seviyesinde olacak. Bu senaryoda SGK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 12,41, memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise 18,83'e yükselecek” Memur ve memur emeklileri birbirinden farklılık gösteriyor Memur ve memur emeklileri, 2026’nın ilk 6 ayı için toplu sözleşme kapsamında yüzde 11 zam almıştı. Üzerine ayrıca bin liralık seyyanen zam ekleniyor. Bu düzenleme sayesinde memurlar, SGK ve BAĞ-KUR emeklilerine kıyasla daha yüksek bir artış elde etmiş oluyor. En düşük emekli maaşı değişecek mi? Cem Kılıç bu soruya şöyle cevap verdi: “Mevcut uygulamada 16 bin 881 lira ama yeni dönemde Meclis'ten bunun için yeni bir karar çıkması gerekiyor. Önceki dönemlerde refah payı, seyyanen zam gibi ya da farklı dengeleme metotları uygulanmıştı ama tahmin ediyorum bu sene sıkı para politikası nedeniyle bunlar uygulanmayacak. 18 bin 900 civarında taban aylık belirlenmiş olacak” Kıdem tazminatı tahmini 2026'da yeni açıklanacak enflasyon oranı ile birlikte değişecek kalemlerden biri olan kıdem tazminatı tavanıyla ilgili Kılıç, “Tazminatta taban asgari ücret belli oldu ama tavanda ne kadar olacak bunu yine açıklanacak olan memur maaş katsayısıyla belli olacak. Burada yine en yüksek dereceli memura verilen bir yıllık ikramiye tutarını geçemiyor kıdem tazminatı tavanı” şeklinde konuştu. Düzenleme yapılabilir Emeklilerden sıkça, “6 bin günü olan biri, 9 bin günü olan kişiden neden daha yüksek aylık alıyor?” şeklinde sorular geldiğini belirten Kılıç, bunun temel nedeninin kök aylık sistemi olduğunu açıkladı. Kılıç, “Kazancınız ne kadar yüksekse, o oranda prim ödeniyor. Gün sayınız az olsa bile, bu size daha yüksek emekli aylığı olarak yansıyor” dedi. Ayrıca, 2026 yılı içinde bu sistemde bazı düzenlemelerin yapılabileceğini ifade etti.