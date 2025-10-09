Son Mühür - ABD Başkanı Donald Trump, “İsrail ve Hamas’ın Barış Planı’nın ilk aşamasını kabul ettiğini” açıklamasının ardından Fox News canlı yayınına katılarak sürece dair yeni değerlendirmelerde bulundu.

ABD yönetiminin yanı sıra birçok ülkenin de anlaşmaya ulaşılması için çaba harcadığını belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Açık konuşmak gerekirse, bütün dünya bu anlaşma için bir araya geldi. Aklınıza bile gelmeyecek kadar çok ülke bu sürece katıldı. Dünya bu anlaşma etrafında birleşti ve bu olmasaydı böyle bir şeyin gerçekleşmeyeceğini söyleyebilirim"

Trump'tan İran sözleri

"Bu bir dizi şartların birleşmesiyle gerçekleşti. Örneğin, İran'ın nükleer potansiyelini, nükleer gücünü ortadan kaldırmamız gibi. Birçok farklı, olağanüstü olay gerçekleşti. Bunda yeteneğin de çok payı var, bunu söyleyebilirim. Ama bir miktar şans da vardı. Bilirsiniz, biraz şans da gerekir" değerlendirmesinde bulundu. İran'ın nükleer silahlara sahip olmasının önlenmesinin anlaşmayı kolaylaştırdığını yineleyen Trump, "Eğer bunun olmasına izin verseydim, bu anlaşma mümkün olmazdı. Ya da mümkün olsaydı bile, üzerinde büyük bir gölge olurdu; çünkü açıkça dostane olmayan bir ülkenin elinde nükleer silah olurdu" şeklinde konuştu. İran'ın da varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirten Trump, "Bu arada, İran'ın da barış sürecine dâhil olacağına inanıyorum"

''Artık beni herkes seviyor''

"O aradı ve kendisini kastederek 'İnanamıyorum, artık herkes beni seviyor' dedi. Ben de 'Daha da önemlisi, insanlar İsrail'i yeniden seviyor,' dedim ve gerçekten de öyle. Ona dedim ki, 'İsrail dünyayla savaşamaz Bibi, dünyayla savaşamaz.' Ve o bunu çok iyi anlıyor. Her şeyin bu şekilde bir araya gelmiş olması gerçekten inanılmaz"

''Dünya için harika bir gün''

"Bu muhteşem bir gün. Dünya için harika bir gün. Herkes için harika bir gün" dedi. Gazze'nin yeniden inşa edilerek daha güvenli bir yer haline geleceğini ifade eden Trump, "İnsanların birbiriyle iyi geçindiğini göreceksiniz. Gazze'nin çok daha güvenli bir yer olacağına inanıyoruz. Yeniden inşa edilecek. Bölgedeki diğer ülkeler de bu yeniden inşa sürecine yardım edecek, çünkü muazzam servetlere sahipler ve bunun gerçekleşmesini istiyorlar" değerlendirmesini yaptı. Gazze dahil Orta Doğu'ya barışın hakim olacağına dair inancını yineleyen Trump, "İnsanlara iyi bakılacak. Farklı bir dünya olacak. Bence Orta Doğu gerçekten bir araya geldi. Esirler muhtemelen 13 Ekim'de serbest bırakılacak"