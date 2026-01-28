Son Mühür- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 13 kişi ile ulusal düzeyde aranan 1 şüphelinin yurt dışında yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu.

Operasyonların, Interpol ve Europol iş birliğiyle çok sayıda ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

Beş ülkede eş zamanlı operasyon

Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre firari şüpheliler Gürcistan, Almanya, Hırvatistan, Ermenistan ve Karadağ’da yakalandı. Gürcistan’da 9, Almanya’da 2, Hırvatistan, Ermenistan ve Karadağ’da ise birer şüpheli gözaltına alındı.

Çirkinler organize suç örgütü yöneticisi Hırvatistan’da yakalandı

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal ve hükümlü veya tutuklunun kaçması” gibi çok sayıda suçtan kırmızı bültenle aranan Çirkinler Organize Suç Örgütü yöneticisi C.A., Hırvatistan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildi.

Gürcistan’da ağır suçlardan aranan çok sayıda isim yakalandı

Gürcistan’da yakalanan şüphelilerin; kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, silahla tehdit, resmi belgede sahtecilik ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi ağır suçlardan arandığı belirtildi. Yakalanan isimler arasında S.A., O.R.Y., K.İ., A.A., K.K., M.A., E.K., S.Y., M.A. ve C.B. yer aldı.

Almanya, Ermenistan ve Karadağ’dan iade edilenler

Almanya’da “kasten öldürme” ve “konut dokunulmazlığını ihlal etme” suçlarından aranan iki şüpheli, Ermenistan’da “nitelikli kasten öldürme ve nitelikli yağma” suçlarından aranan bir kişi ile Karadağ’da “dolandırıcılık” suçundan aranan bir şüpheli de yakalanarak Türkiye’ye teslim edildi.

Operasyon çok sayıda birimin koordinasyonuyla yürütüldü

Operasyonların; Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, KOM, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber ve Asayiş Daire Başkanlıkları ile İstanbul, Ardahan ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerinin koordinasyonunda gerçekleştirildiği bildirildi.

Yerlikaya: Kaçtıkları ülkelerde de peşlerini bırakmıyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında, “Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Operasyonda emeği geçen tüm birimlerimizi yürekten kutluyorum.” ifadelerini kullandı.