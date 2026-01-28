Son Mühür- Aziz İhsan Aktaş dosyasından tutuklanan iş insanı Yusuf Yadoğlu'nun itiraflarıyla başlatılan Antalya merkezli soruşturmada aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de bulunduğu 41 kişi gözaltına alınmıştı.

Geçtiğimiz hafta Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu sanıklarla ilgili 702 sayfalık iddianame mahkemeye sunuldu.

İddianameyi mercek altına alan gazeteci Alican Uludağ, Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'e dikkat çekti.

''Muhittin Böcek’in başını resmen oğlu yakmış'' vurgusunda bulunan Uludağ,

''İddianame, oğlu Gökhan Böcek’in belediyeden ihale alan iş insanlarından yüklü miktarda para/daire aldığı ve kontrolden çıktığını gösteriyor.'' hatırlatmasında bulundu.



Savcılık 16 iş insanını bıraktı...



Muhittin Böcek'in rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarına hedef olduğunu belirten Alican Uludağ, diğer sanıkların ise kamu gücüyle maddi menfaat elde etmeyi düzenleyen irtikap suçlamasına konu olduğunu hatırlattı.

Gökhan Böcek'in maddi menfaat sağladığı 16 iş insanının soruşturmada şüpheli değil suçtan zarar gören mağdur olarak yer aldığını belirten Uludağ,

''Savcılık, iş insanlarına suçun mağduru diyerek takipsizlik verdi'' bilgisini paylaştı.

Gökhan Böcek'in ilişkilerinin babası Muhittin Böcek'ten habersiz olamayacağına dikkat çekilen iddianamede, Gökhan Böcek hakkında "icbar suretiyle irtikap'' suçlaması yer alıyor.

Muhittin Böcek, geçtiğimiz yıl 5 Temmuz'da rüşvet almak iddiasıyla, oğlu Gökhan Böcek ise geçen Ağustos ayında aynı soruşturma çerçevesinde tutuklanmıştı.



Kokain testi pozitif...



Alican Uludağ, suçlamaların hedefi konumunda olan Gökhan Böcek'in uyuşturucu testine de dikkat çekti.

''Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in kokain kullandığı ortaya çıktı, testi pozitif'' diyen Uludağ,

''Bir belediye başkanının, yakınlarını belediye işlerinden uzak tutması gerektiğine yönelik çarpıcı bir örnek. Aksi halde o gücü kullanıp böyle nüfuz ticareti yapar'' hatırlatmasında bulundu.