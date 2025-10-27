Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, basın mensuplarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde açıklamalarda bulunuyor.

İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yaptığı açıklamalar şu şekilde aktarıldı:

"Bugün burada Türk futbolu için milat olacak. Ulu Önder Atatürk 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' yanında, bunun dışında kalanların ahlaksız olabileceği diye bir cümle yok. Tüm unsurlarla beraber ahlaklı olmalıyız. Aylardır devletin kurumlarıyla beraber çalıştık. Yıllardır kulüplerimizi yönetenlerden ve sporun duayenlerinden Türk futbolunun yozlaşmasına sebep olan nedenleri sırasıyla aldık. Bir atasözü var 'Silah çıktı mertlik bozuldu' diye. Yıllardır dile getirilen bahis çıktıktan sonra Türk futbolunda yozlaşmanın, ahlaksızlığın boyutunu tartıştık yıllarca.''

''Gerekli cezaları alacaklar''

"Biz TFF olarak kendi bahçemizden yola çıktık. Bugün sizlere değişime ihtiyacı olan Türk futboluyla ilgili ahlaklı çalışmalar neticesinde ortaya çıkardığımız bazı doneleri vereceğim. Temiz ve ahlaklı Türk futboluna hakem arkadaşlarımızdan başladık. Profesyonel liglerde 571 aktif hakemimizde 371'nin bahis hesabı olduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edilmiştir. Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94… Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 binin üzerinde bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir. Kısa süre içerisinde PFDK'ya sevk edilip gerekli cezaları alacaklar.''

''TFF kendi kapısının önünü temizliyor''

''Türk futbolunu layık olduğu yere taşımak için içinde ne pislik varsa temizleyeceğiz. Kulüplerimizi çağrıda bulunuyorum. Biz nasıl TFF olarak kendi kapımızın önünü temizliyorsak güzide kulüplerimiz de bütün unsurlarıyla kendileri check etmeleri gerekiyor. Bu çalışmaları FIFA ve UEFA ile paylaştık. Kalan sağlar bizimdir felsefesiyle zaten hakem yetiştirme konusunda çalışmalarımız vardı ama 81 ilde eğitim açıp gençlerimizi hakemliğe kazandıracağız. Yetişecek olan genç hakem arkadaşlarımızın insani hataları konusunda onlara destek olmalarını istiyoruz. Özlediğimiz Türk futbolunu özlenen yere taşıyacağımıza inanıyorum. Herkesin desteğini bekliyoruz"