Son Mühür - Süper Lig’in 2025/26 sezonu 10. haftasında Galatasaray ile Göztepe, Rams Park’ta karşılaştı. 4 golün atıldığı maçı Galatasaray kazanarak ligdeki yenilmezlik serisini devam ettirdi.

Mücadelenin 15. dakikasında Galatasaray yarı sahasında yaşanan ikili mücadelede, Davinson Sanchez topla ilerleyen Janderson’a müdahale etti. Hakem Oğuzhan Çakır, bu pozisyonu faul olarak değerlendirerek Sanchez’e sarı kart gösterdi. Kart sınırında olan Kolombiyalı savunmacı, bu sarı kartla cezalı duruma düştü ve gelecek hafta oynanacak Trabzonspor derbisinde forma giyemeyecek.