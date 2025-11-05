Son Mühür - Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun (Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu) perşembe günü gerçekleştirilmesi planlanan toplantısı ileri bir tarihe ertelendi.
Toplantıya kimler katıldı?
Komisyonun koordinatör üyeleri AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEVA Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un davetiyle bir araya geldi.
Erteleme kararı çıktı
Saat 16:30’da başlayan toplantıda, yarın yapılması planlanan toplantının programının görüşülmesi bekleniyordu. Ancak 1,5 saat süren toplantının sonunda erteleme kararı alındı.
Komisyonu’nun ertelenmesine ilişkin konuşan Emir şunları söyledi:
“Yarınki toplantı teknik nedenlerle ertelendi. Önümüzdeki hafta perşembe yapılması planlanıyor”