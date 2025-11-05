Ordu’nun Fatsa ilçesindeki bir taş ocağında meydana gelen göçükte, 2 kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Ordu-Çamaş karayolu yakınındaki bir taş ocağında çalışma sırasında göçük meydana geldi. O sırada ocakta bulunan iş makinesi ve kamyon, kayan malzemenin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, göçük altında kalan iki kişiye ulaşmak için çalışmalara başladığı bildirildi.