Orta Doğu’da gerilim sürerken İran’dan ABD’ye yönelik sert açıklamalar geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşla ilgili yaptığı açıklamaları eleştirerek Washington yönetimini hedef aldı.

Laricani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump’ın savaşın kısa sürede sonuçlanacağı yönündeki ifadelerine tepki gösterdi.

“Savaşı başlatmak kolay ama kazanmak zor”

Laricani açıklamasında, bir savaşın başlatılmasının kolay olabileceğini ancak kısa süreli açıklamalarla kazanılamayacağını savundu. Trump’ın “hızlı zafer” söylemini eleştiren Laricani, bunun ciddi bir yanlış hesaplama olduğunu ileri sürdü.

Laricani, “Trump yine hızlı bir zafer aradığını söylüyor. Bir savaşı başlatmak kolaydır ancak birkaç sosyal medya paylaşımıyla kazanılamaz” ifadelerini kullandı.

“Geri adım atmayacağız”

İranlı yetkili, İran’ın saldırılar karşısında geri çekilmeyeceğini vurgulayarak sert bir mesaj verdi. Laricani, “Bu ağır yanlış hesaplamanın bedelini size ödetip pişman edene kadar geri adım atmayacağız” dedi.

Bölgedeki gerilim tırmanıyor

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken taraflar arasında karşılıklı açıklamalar da sertleşmeye devam ediyor. Uzmanlar, artan gerilimin bölgedeki çatışmaları daha geniş bir krize dönüştürme riskini artırdığına dikkat çekiyor.

