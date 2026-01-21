Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya’daki Elmalı, Kepez ve Kemer cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda kaçak alkol ve sahte ürün ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar yürüttü. Bu kapsamda Elmalı’da M.G.’ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, sahte 2 bin 250 litre şarap, 1.500 litre rakı, 300 kilogram anason tohumu, 1 damıtma sistemi ile 500 boş şişe ve üretim malzemesi ele geçirildi. Kepez’de bir şüpheliye ait ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 852 litre alkol, 176 elektronik sigara, 235 paket sigara ve 361 cinsel içerikli gıda ürünü bulundu. Kemer’de ise H.A., O.S.Ö., S.Ç. ve B.Ö.’ye ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda sahte 10 litre rakı, 6 litre şarap, 34 litre viski, 10 litre etil alkol ve 1 litre cin ile viski yapım kiti ele geçirildi. Olaylarla ilgili adli tahkikat başlatıldı.