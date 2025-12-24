Son Mühür - TBMM’de görev yapan stajyer çocuklara yönelik taciz iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, olay tarihinde 18 yaşından küçük dört kız çocuğunun, TBMM’de stajyer olarak bulundukları süre içinde Meclis lokantasında çalışan Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Ramazan Ç. ve Recep S. tarafından tacize uğradıkları iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne başvuran çocukların beyanlarının Çocuk İzlem Merkezi’nde alındığı aktarıldı. Bu süreçte 5 şüphelinin gözaltına alındığı, Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B. ve Recep S.’nin tutuklandığı, Ramazan Ç.’nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Cinsel taciz suçunun işlendiği belirtildi

İddianamede, olay tarihinde 15-18 yaş aralığındaki kız çocuklarına karşı, kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı imkânlardan yararlanılarak ve eğitici-öğretici yükümlülüğü bulunan kişilerce zincirleme şekilde nitelikli cinsel taciz suçunun işlendiği ifade edildi. Sanıkların bazı eylemleri cep telefonu mesajları üzerinden gerçekleştirerek elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalandığı, ayrıca çocuklara yönelik iş yeri içinde ve dışında sergiledikleri davranışlarla sarkıntılık boyutunda cinsel istismar suçunu işledikleri kaydedildi. İşte istenen cezalar Sanıklar hakkında “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” ve “çocuğa karşı cinsel taciz” suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Neler yaşandı? TBMM Genel Sekreterliği, Meclis lokantasında staj yapan kız çocuklarının tacize uğradığına dair iddialara ilişkin ayrıntıları paylaşarak kamuoyuna açıklama yapmıştı. Açıklamada, yürütülen idari ve adli soruşturmalar kapsamında 3 personel hakkında kamu görevinden çıkarma, 2 personel hakkında ise disiplin cezası teklifi sunulduğu; adli süreçte ise 4 tutuklama ve 1 adli kontrol kararı verildiği belirtilmişti.