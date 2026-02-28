Son Mühür- İran ve bölgesel medya kaynakları, İran Savunma Bakanı Tümgeneral Emir Hatami’nin ülkeye yönelik hava saldırılarında hedefler arasında yer aldığı iddialarını paylaştı. Bu bilgiler bağımsız olarak doğrulanmadı; ne İran yetkilileri ne de İsrail ordusu, General Hatami’nin doğrudan hedef alınıp alınmadığı konusunda resmi açıklama yaptı. İran ordusu başkomutanı Amir Hatami’nin saldırılar sırasında hayatını kaybettiği iddia edildi.

"Üst düzey isimlerin hepsi hayatta"

İran Dışişleri Bakanlığı ise yazılı açıklamasında, üst düzey isimlerin tamamının hayatta olduğunu bildirdi. Açıklamada, “Yalan haberleri direncimizi kırmak ve propaganda amacıyla yayıyorlar. Düşman kuvvetlerine cevap vermeye henüz başlamadık” ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Bu sabah İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, saldırıların “önleyici operasyon” kapsamında yapıldığını duyurdu. Yaklaşık 30 hedefin vurulduğu saldırılar Tahran, Kum, Hürremabad, İsfahan, Çitgar ve Tebriz’de hissedildi.

Tahran Üniversitesi çevresi, Jomhouri İslam Caddesi ve Mehrabad Havalimanı hedef alındı. İsfahan’daki nükleer tesisin vurulduğu iddiaları bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Al Jazeera ve CNN, ABD’nin operasyonlara destek verdiğini aktarırken, İsrail’in 12. Kanalı ortak operasyon iddiasını öne sürdü.

İranlı yetkililer yanıt hazırlığında olduğunu duyurdu; savaş uçaklarının havalandığı gözlemlendi. Bölgedeki gerilim uluslararası kamuoyu tarafından yakından izleniyor.