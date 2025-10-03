Son Mühür - İsrail’in Gazze’ye yönelik uluslararası hukuka aykırı saldırıları devam ederken, kuşatmayı delerek insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz üzerinden yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nun son gemisi Marinette, İsrail güçlerinin baskınına uğradı.

Gazze’ye doğru tek başına ilerleyen Sumud Filosu’nun en küçük gemisi Marinette, İsrail güçlerinin müdahalesine uğradı. TSİ 10.30 itibarıyla gemiyle bağlantı kesildi. İçerisindeki aktivistlerin zorla İsrail donanmasına ait bir gemiye alındığı bildirildi. Marinette'te bulunanlar arasında 4 Türk vatandaşının da yer aldığı açıklandı.

Teknedeki Türk aktivistlerden Sinan Akılotu, baskından önce yaptığı açıklamada motor arızası nedeniyle filoyu yaklaşık 100 mil geriden takip ettiklerini ve bu sayede önceki akşam gerçekleşen İsrail saldırısından etkilenmediklerini belirtmişti:

"Dua edelim inşallah İsrail'in gözleri kör olur, bizi görmeden İnşallah Gazze'ye ulaşırız"

Gemide bulunan makine mühendisi ve Gazze gönüllüsü Ömer Faruk Narlı ise şunları söyledi:

"Yolumuza devam ediyoruz. Küresel Sumud Filosu'na baskının yapıldığı bölgedeyiz. Önümüzdeki saatler ne getirir, bilmiyoruz. 1 ya da 5 dakika sonra ne olacağını bilemiyoruz. Tek başımızayız."

''Açık hedefiz''

“Açık hedef haline geldiklerini” dile getiren Narlı, "Terörist İsrail'in Savunma Bakanlığından bugün bizim gemimizi ifade eden 'Son gemiyi bekliyoruz' şeklinde bir şey yayımlandı. Yani açık hedefiz. Dua ediyoruz, ablukayı kırmaya çalışacağız. Gelecek saatler ne getirir, onu bilemiyorum" demişti.