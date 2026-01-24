Son Mühür- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlat edinme süreçlerinde ortaya çıkan “seçmece çocuk” taleplerine tepki gösterdi. Göktaş, yaptığı açıklamada, bazı ailelerin yalnızca 0-3 yaş, kız çocuk veya mavi gözlü çocuk talep ettiğini belirterek, “Evlat edinmek bir tercih listesi değildir; bir çocuğun hayatına aile olmaktır” dedi.

Evlat edinmede tercihler süreci zorlaştırıyor

Meclis Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu’nda konuşan Bakan Göktaş, evlat edinme sayılarına ilişkin yıllar arasında dalgalanmalar olabileceğini ancak genel olarak düşüş yaşanmadığını ifade etti.

Göktaş, ailelerin özellikle küçük yaş grubu ve kız çocukları tercih etmesinin süreci zorlaştırdığını vurguladı. Bakan, gelen bazı talepleri örnek vererek, "Mavi gözlü çocuk isteyen aileler oldu. Evlat edinmek bir sipariş değildir. Aile olmak istiyorsanız çocuğun cinsiyeti ve yaşıyla ilgili ayrım yapmayın, göz rengi gibi özellikleri belirlemeyin” dedi.

Evlat edinilen çocuklar düzenli olarak takip ediliyor

Bakan Göktaş, evlat edinilen çocukların yerleştirildikleri aileler tarafından düzenli olarak takip edildiğini ve gerekli görüldüğü durumlarda çocukların geri alınabildiğini açıkladı. Bu uygulamanın, çocukların güvenli ve sağlıklı bir ortamda büyümeleri için önem taşıdığı belirtildi.

346 çocuğun rehabilitasyonu tamamlandı

Suça sürüklenen çocuklara yönelik yedi ihtisaslaşmış çocuk biriminin aktif şekilde çalıştığını aktaran Göktaş, bu birimlere kabul edilen 346 çocuğun rehabilitasyon sürecini başarıyla tamamladığını bildirdi. Bakan, bazı çocukların kurumlardan ayrılmak için şiddete başvurduğunu, cam kırdığını veya yangın çıkardığını belirterek, bu davranışların çocukların kendilerini kurum ortamına ait hissetmemelerinden kaynaklandığını ifade etti.

Özel rehabilitasyon gerektiren çocuklar

Göktaş, farklı travmalar yaşamış, ilaç kullanımı olan veya intihar girişiminde bulunmuş çocuklar için özel rehabilitasyon programlarının uygulanmasının önemine dikkat çekti. Bakan, bu çalışmaların çocukların topluma kazandırılması ve sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi açısından kritik olduğunu vurguladı.