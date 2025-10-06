Son Mühür- İstanbul Şişli’de, avukat Serdar Öktem, ofisinin önünde gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirdi. Olay, Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi.

Maskeli saldırganlar uzun namlulu silah kullandı

Saldırganların iki araçla geldiği ve yüzlerini maskelerle gizlediği tespit edildi. Uzun namlulu silahların kullanıldığı saldırı sırasında çok sayıda boş kovan olay yerinde bulundu.

Öktem hastaneye kaldırılmıştı

Olay sonrası ağır yaralanan Öktem, Okmeydanı Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Saldırı anında olay yerinde çok sayıda polis ekibi hazır bulundu. Öktem’in, daha önce Sinan Ateş cinayeti dosyasında kısa süreliğine tutuklu kaldığı biliniyor.

Savcılıktan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Avukat Serdar Öktem’e yönelik silahlı saldırıya ilişkin ilk incelemeler, Terör ve Örgütlü Suçlardan Sorumlu Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yürütülmektedir. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır” denildi.

Öktem hayatını kaybetti

Saldırının ardından Öktem’in hayatını kaybettiği öğrenildi.