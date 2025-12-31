İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uyuşturucu maddelerle ilgili yürüttüğü kapsamlı bir tahkikat çerçevesinde, hakkında yakalama emri düzenlenen Şeyma Subaşı, Türkiye’ye ayak basar basmaz emniyet güçleri tarafından karşılandı. Amerika dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda pasaport kontrolü sırasında muhafaza altına alınan Subaşı, jandarma birimlerindeki resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na nakledildi. Savcılık sorgusunda dosyadaki iddialara ilişkin beyanları alınan ünlü isim, buradaki işlemlerinin bitmesiyle beraber nihai kararın verilmesi amacıyla mahkemeye gönderildi.

Mahkemeden çıkan adli kontrol ve yasak kararı

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Şeyma Subaşı’nın durumu, hakim tarafından mevcut deliller ve soruşturma dosyası üzerinden değerlendirildi. Yapılan duruşma neticesinde mahkeme heyeti, Subaşı’nın tutuksuz yargılanmasına karar verirken, dosyadaki sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi amacıyla hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmetti. Alınan karar doğrultusunda Subaşı, "yurt dışına çıkış yasağı" konularak serbest bırakıldı.

Narkotik soruşturmasında kritik safha

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu yargı süreci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın titizlikle yürüttüğü uyuşturucu operasyonlarının bir parçası olarak görülüyor. Şeyma Subaşı’nın havalimanında başlayan ve adliye koridorlarında devam eden hareketli günü, mahkemenin verdiği serbest bırakma kararıyla şimdilik durağan bir safhaya geçti. Ancak yargılama süreci, uygulanan yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartları eşliğinde devam edecek