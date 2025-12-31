Ankara'da ikamet eden 55 yaşındaki Necla Özmen, duyanları hayrete düşüren bir iddiayla yargı mercilerine müracaat etti. Nüfus kayıtlarındaki birtakım tutarsızlıklar ve ailesinin geçmişe dönük beyanlarından yola çıkan Özmen, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın biyolojik babası olduğunu öne sürerek Ankara 27. Aile Mahkemesi’nde babalık tespit davası açtı. Yerel mahkemenin reddettiği bu sıra dışı talep, Özmen tarafından istinaf mahkemesine taşınarak hukuki mücadelenin boyutu genişletildi.

Okyanus ötesine uzanan soy bağı iddiası

Necla Özmen'in iddiasına göre, 1970 yılında gerçekleşen doğumunun ardındaki gerçek hikaye, ABD vatandaşı olan öz annesi Sofya ile o dönemde genç bir asker olan Donald Trump arasındaki ilişkiye dayanıyor. Doğum belgelerindeki çelişkiler ve biyolojik kökenine dair belirsizlikleri gidermek isteyen Özmen, sadece Türkiye'deki yargı yollarını kullanmakla kalmadı; aynı zamanda elçilik vasıtasıyla ABD’deki aile mahkemelerine de ulaştırılmak üzere resmi bir dava dilekçesi gönderdi. Bu süreçte Trump’tan alınacak bir DNA örneğinin, hayatı boyunca peşini bırakmayan kimlik karmaşasına son vereceğine inanıyor.

"Baban bu adam" sözüyle başlayan araştırma

Yıllarca Dursun ve Satı Özmen çifti tarafından büyütülen Necla Özmen, evlatlık verildiği bu ailenin nüfusuna, vefat eden bir çocuğun yerine kaydedildiğini dile getirdi. 2017 yılında Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanarak televizyon ekranlarında boy göstermesiyle hayatının değiştiğini belirten Özmen, kendisini yetiştiren annesinin ekrandaki ismi işaret ederek "Senin gerçek baban bu" demesi üzerine harekete geçtiğini ifade etti. İlk başta bu duruma inanmakta güçlük çekse de yaptığı derinlemesine araştırmalar ve ulaştığı bilgiler ışığında, iddiasını kanıtlamak için yargı yoluna başvurmaya karar verdi.

NATO bağlantısı ve gizemli geçmiş

İddiaların dikkat çekici bir diğer boyutu ise Özmen'i büyüten babanın geçmişte NATO bünyesinde görev yapmış olması. Öz annesi Sofya ile Trump'ın bu vesileyle tanıştıklarını ileri süren Özmen, o dönemde 20'li yaşlarının ortasında olan Trump'ın sorumluluk almaktan kaçındığını ancak zaman zaman telefonla kendisi hakkında bilgi aldığını ailesinden duyduğunu aktardı. Öz annesinin rahatsızlanarak vefat ettiği bilgisine sahip olduğunu söyleyen Özmen, Trump ile yüz yüze gelerek neden terk edildiğini sormak ve ailesinin bir ferdi olarak kabul edilmek istediğini vurguladı.

"Benzerliğimiz tesadüf olamaz"

Donald Trump ve onun çocuklarıyla arasındaki fiziksel benzerliğin çarpıcı düzeyde olduğunu savunan Necla Özmen, bu duruma karşı içinde büyük bir yakınlık hissettiğini dile getiriyor. Trump'a karşı bir kızgınlık beslemediğini ve onu tek taraflı yargılamak istemediğini belirten Özmen, tek arzusunun kardeşleriyle tanışmak ve babası tarafından sahiplenilmek olduğunu söyledi. Dil bariyeri nedeniyle nasıl anlaşacakları konusunda kaygıları olsa da, bu gizemli sürecin 2026 yılına kadar kendisi için mutlu bir sonla neticelenmesini umut ediyor.

Türkiye'den vazgeçmem ama babamın yanına giderim

Türkiye'nin gelenek ve görenekleriyle yetişmiş bir birey olarak vatanına olan sevgisini her fırsatta dile getiren Özmen, buna rağmen biyolojik bağının kanıtlanması durumunda hayatının geri kalanını ABD'de, babasının yanında sürdürmeyi tercih edeceğini belirtti. "Türkiye güzel bir ülke ve buradan asla vazgeçmem; fakat babamın yanında yaşamak benim için bir tercih olurdu" diyerek hayallerini anlatan Özmen'in başlattığı bu uluslararası nitelikteki dava, hem hukuk dünyasında hem de sosyal medyada geniş bir merak uyandırmaya devam ediyor.