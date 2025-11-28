Son Mühür- Saraçhane’de düzenlenen eylemlere katıldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 87 kişi, bugün İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi’nde üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Sanıklar duruşmada hazır bulunurken avukatlar da savunmalarını sundu. Duruşmada, Cumhuriyet savcısının geçtiğimiz celse açıkladığı mütalaaya ilişkin değerlendirme yapıldı. Savcılık, dosyada suçun unsurlarının oluşmadığını belirtmiş ve tüm sanıklar için beraat talep etmişti.

87 sanığın tamamı beraat etti

Mahkeme heyeti, savcılık mütalaasına uygun olarak 87 sanığın tamamı hakkında ayrı ayrı beraat kararı verdi. Böylece Saraçhane eylemlerine ilişkin açılan toplu dava sonuçlanmış oldu.

Beraat kararının ardından sanık avukatları, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtirken, kararın kesinleşmesiyle birlikte dosya kapanmış olacak.