Erzurum Valiliği, Aziziye ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nun asansör boşluğunda tehlike arz eden sülfür gazı (kükürt) tespit edilmesi üzerine acil durum ilan ederek, hem okulu hem de bölgedeki tüm termal tesislerin faaliyetlerini geçici süreyle durdurma kararı aldı. Başlangıçta doğal gaz kaçağı şüphesiyle başlayan süreç, yapılan ölçümlerin ardından yer altından kaynaklandığı düşünülen ciddi bir gaz sızıntısı sorununa işaret etti.

Asansör boşluğunda başlayan gaz paniği

Olay, 25 Kasım'da Atatürk İlkokulu'na asansör bakımı için gelen teknik ekibin, asansör boşluğu zemininden yükselen yoğun bir koku fark etmesiyle ortaya çıktı. İlk değerlendirmeler kokunun doğal gaz sızıntısından kaynaklandığı yönündeyken, doğal gaz dağıtım ekiplerinin incelemesi sonucunda bu ihtimal dışlandı. Bunun üzerine hızla okula intikal eden AFAD ekipleri ölçümler yaptı ve kokunun kaynağının sülfür gazı olduğunu belirledi. Alınan önlemler kapsamında asansör kullanıma kapatılırken, AFAD tarafından tutulan tutanakta, gaz yayılımının sadece asansör boşluğundaki zeminle sınırlı kaldığı ve diğer katlarda sızıntı tespit edilmediği ifade edildi.

Sızıntının termal tesislere uzanan boyutu

Olay yerine gelen Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekipleri ile Atatürk Üniversitesinden jeoloji, jeofizik, kimya ve inşaat mühendisliği alanlarından uzmanlardan oluşan bilim heyeti, gazın kaynağını incelemeye aldı. Yapılan ilk tespitler, sülfür gazının termal kaynaklı olabileceği yönündeydi.

26 Kasım’da Ilıca Termal Tesisleri'nde yapılan incelemeler ve alınan numuneler, endişeleri artırdı. Tesisten alınan numunelerde sülfür gazı ve insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek diğer birtakım gazların oranlarının normal sınırların üzerinde olduğu tespit edildi. Aynı gün, bölgedeki termal otel ve aquaparkta da benzer ölçümler yapılırken, sızıntının sadece okulla sınırlı kalmadığı, bölgenin ortak bir sorunu olduğu anlaşıldı. AFAD'ın okulda yaptığı son ölçümlerde ise, sızıntının hala bodrum katta devam ettiği belirlendi.

Valilik öncülüğünde uzman komisyonu kuruldu

Konunun ciddiyetine binaen, Valilik başkanlığında çok paydaşlı bir Araştırma ve Değerlendirme Komisyonu kuruldu. Komisyonda Büyükşehir Belediyesi, Aziziye Kaymakamlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD ve Atatürk Üniversitesi'nden uzmanlar yer aldı.

Yapılan ilk değerlendirmelerde, gaz sızıntılarının kesin kaynağı henüz belirlenemese de, uzmanlar arasında hafif şiddetteki sismik hareketlerin bu tür sızıntılara yol açabileceği yönünde genel bir kanaat oluştuğu açıklandı.

Eğitim durduruldu, tesis faaliyetleri askıya alındı

Araştırma Komisyonu’nun tavsiyeleri ve insan sağlığını tehdit etme ihtimali göz önünde bulundurularak kritik kararlar alındı. Aziziye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Atatürk İlkokulu’nda eğitim-öğretime tedbir amaçlı ara verildi. Okul öğrencileri, sorun tamamen giderilene kadar ilçe sınırları içindeki Mesleki Eğitim Merkezi'nde öğrenimlerine devam edecekler. Ayrıca, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Aziziye bölgesindeki tüm termal tesislerin faaliyetleri de tedbir amaçlı olarak geçici süreyle durduruldu.

Valilik, hem okul personeli hem de öğrencilerde herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmediğini yinelerken, araştırma, değerlendirme ve çözüm faaliyetlerinin büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.