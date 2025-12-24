Son Mühür - Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdülkadir Çay ile İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan’ın katılımıyla, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünde düzenlenen törende iş birliği protokolü imzalandı.

Eğitim, staj ve akademik alanlarda iş birliği

Protokol kapsamında Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü ile İbn Haldun Üniversitesi arasında eğitim, staj ve akademik alanlarda iş birliği yapılması öngörülüyor. Anlaşma; lisans ve lisansüstü düzeylerde ortak akademik çalışmalar yürütülmesini, araştırma projeleri geliştirilmesini ve seminer, konferans, panel, kurs, çalıştay, sempozyum ile kongre gibi eğitim ve bilimsel etkinliklerin birlikte düzenlenmesini kapsıyor. Ayrıca İbn Haldun Üniversitesi öğrencilerine, teorik bilgilerini uygulamayla pekiştirebilecekleri, iş hayatına uyumlarını artıracak ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde Basın İlan Kurumu’nda tam zamanlı staj imkânı sunulacak.