Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası üzerinden yürütüldüğü iddia edilen “tefecilik” ve “kara para aklama” faaliyetlerine yönelik soruşturma başlattı. Savcılığın talimatıyla düzenlenen operasyonda banka yetkililerinden üç kişi gözaltına alındı.

Savcılıktan “tefecilik” ve “aklama” soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, Q Yatırım Bankası yetkililerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun dışına çıkarak usulsüz faiz uyguladığı iddialarını mercek altına aldı.

Soruşturma kapsamında banka üzerinden yüksek faizle borç para verilerek mali sıkıntı yaşayan şirketlere “kredi” adı altında finansman sağlandığı, bu yöntemle haksız kazanç elde edildiği öne sürüldü.

Yetkililer hakkında “Kuvvetli suç şüphesi”

Savcılık tarafından hazırlanan raporda ve alınan ifadelerde, banka yöneticilerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın belirlediği faiz oranlarının üzerinde işlemler yaptığı, bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin aklanmaya çalışıldığı belirtildi.

Üç şüpheli gözaltında

Operasyon kapsamında banka yetkilisi Ali Ercan ile Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyal ve belgelere el konuldu.

Savcılık kaynakları, dosyayla ilgili incelemenin çok yönlü sürdüğünü ve yeni delillerin değerlendirme aşamasında olduğunu bildirdi.