Son Mühür- Görevden uzaklaştırılan ve yerine kayyum atanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, basın açıklamasında İstanbul Valisi ile iletişim kuramadıklarını söyledi. Çelik, “İstanbul Valisi’ne ulaşamıyoruz. Ne telefonlarımızı açıyor, ne de geri dönüş yapıyor. Bu esnada polis ablukası parti binamızın bahçesine kadar ilerledi” ifadelerini kullandı.

“3 bin kişi evine giremiyor”

Çelik, ablukanın yalnızca parti üyelerini değil, aynı zamanda parti binasının bulunduğu sitede yaşayan yurttaşları da mağdur ettiğini belirtti. “Partimizin bulunduğu sitede yaklaşık 3 bin insan yaşıyor. Bu insanlar kendi konutlarına dahi erişemiyor. Sürekli gerilim ve sürtüşmelere neden olan bu durumun kimseye faydası yok” dedi.

“Hukuksuz kuşatma son bulmalı”

Çelik, uygulamanın hukuksuz ve art niyetli olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

“Türkiye’nin birinci partisinin etrafını çevirmenin, üyelerimizin kendi parti binasına girmesini engellemenin hiçbir izahı yok. Bir an önce bu hukuksuz ve art niyetli kuşatmadan vazgeçilmelidir. Eninde sonunda yenilmeye mahkûm bu zorbalık son bulacaktır.”