Son Mühür- Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelin gözü kulağı bu açıklamadaydı. Sınav sonuçlarını bekleyenleri müjdeli haber Genel müdürlüğün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruyla bildirildi. Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı sonucunda başarılı olan adayların yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu.

Genel Müdürlükten "Hayırlı olsun" mesajı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı sonucunda başarılı olarak tercih işlemlerini tamamlayan 1.182 personelimizin yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Ataması gerçekleştirilen tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik eder; yeni görevlerinin kendilerine, ailelerine ve teşkilatımıza hayırlı olmasını dileriz.

Bakan Gürlek: "İnsan kaynağımızı güçlendirmeye devam ediyoruz"

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise “Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda, teşkilatımızın insan kaynağını güçlendirmeye; çalışma arkadaşlarımızın mesleki gelişimini ve kariyer yolculuğunu desteklemeye devam ediyoruz.” diyerek sosyal medya hesabında şu ifadeleri paylaştı:

“Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda, teşkilatımızın insan kaynağını güçlendirmeye; çalışma arkadaşlarımızın mesleki gelişimini ve kariyer yolculuğunu desteklemeye devam ediyoruz. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı sonucunda tercih işlemlerini tamamlayan 1.182 personelimizin yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Yeni görevlerine atanmaya hak kazanan tüm çalışma arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyor; görevlerinde başarılar diliyorum. Yapılan atamaların personelimize, ailelerine ve teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.”