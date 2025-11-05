Son Mühür - Görevden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in adının yer aldığı soruşturmalardan biriyle ilgili olarak savcılık kararını açıkladı.
Takipsizlik kararı verildi
Özer, 30 Ekim 2024’te “Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Temmuz 2024’te hâkim karşısına çıkan Özer, bu dosyadan tahliye edilmişti. Ancak daha sonra “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında yeniden tutuklu kaldı. Bu soruşturma kapsamında Özer hakkında “ihaleye fesat karıştırma” ve “özel belgede sahtecilik” suçlarından iddianame hazırlanmıştı. Özer ile birlikte 12 kişi hakkında ayrıca “rüşvet almak” iddiasıyla da soruşturma yürütülüyordu. Savcılık, rüşvet suçlamasıyla ilgili yürütülen soruşturmayı ise takipsizlik kararıyla sonlandırdı.
Halk TV’de yer alan habere göre, kararın gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:
“Şüpheli Aziz İhsan AKTAŞ'ın, kendisine ait Bilginay firmasının Esenyurt Belediyesi'nde 2024 yılında aldığı ihalede ihale sürecinde görevli memurlar, başkan ve başkan yardımcılarına rüşvet verdiği iddia edilmiştir. Şüpheliler alınan savunmalarında suçlamaları kabul etmediklerini beyan etmiştir. Soruşturma kapsamında atılı suçu işlediklerine dair dava açmaya yeterli delil elde edilememiş, iddialar soyut nitelikte kalmıştır.
Bu nedenle; Şüpheli hakkında yüklenen suçtan KAMU ADINA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA, CMK'nun 172/1 maddesi uyarınca karar örneğinin şüphelilere/müfafiilerine TEBLİĞİNE, Evrak içerisinde bulunan sanık karar takip formunun doldurulmasına ve bir suretinin 5320 Sayılı Kanunun 16/1 maddesi uyarınca ilgili kolluk birimine gönderilmesine karar verildi.”