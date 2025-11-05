Son Mühür - Görevden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in adının yer aldığı soruşturmalardan biriyle ilgili olarak savcılık kararını açıkladı.

Özer, 30 Ekim 2024’te “Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Temmuz 2024’te hâkim karşısına çıkan Özer, bu dosyadan tahliye edilmişti. Ancak daha sonra “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında yeniden tutuklu kaldı. Bu soruşturma kapsamında Özer hakkında “ihaleye fesat karıştırma” ve “özel belgede sahtecilik” suçlarından iddianame hazırlanmıştı. Özer ile birlikte 12 kişi hakkında ayrıca “rüşvet almak” iddiasıyla da soruşturma yürütülüyordu. Savcılık, rüşvet suçlamasıyla ilgili yürütülen soruşturmayı ise takipsizlik kararıyla sonlandırdı.