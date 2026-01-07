Son Mühür - İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik sıkıntılar nedeniyle patlak veren protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısının 36’ya ulaştığını duyurdu. ABD merkezli HRANA’nın internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede 10 gündür devam eden gösterilere dair ayrıntılar paylaşıldı. Rapora göre, 31 eyaletin 27’sinde gerçekleşen eylemlerde 34 gösterici ile emniyet güçlerinden 2 kişi hayatını kaybetti.
2 binden fazla göstericiye gözaltı
Ülke genelinde 285 farklı noktada düzenlenen gösterilerde çok sayıda kişi yaralanırken, 2 bin 76 kişi gözaltına alındı. Yaralanmaların büyük bölümünün saçma ve plastik mermi isabetinden kaynaklandığı ifade edilirken, İran makamları ölü ve yaralılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Bilanço artıyor
HRANA, bir önceki gün yayımladığı 9’uncu güne ait raporunda, hayatını kaybedenlerin sayısının 29’a, yaralıların 64’e ve gözaltına alınanların ise 1.203’e yükseldiğini açıklamıştı.
Neler yaşandı?
İran’da 28 Aralık 2025’te, yerel para biriminin döviz karşısında ciddi değer kaybetmesi ve derinleşen ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı’da esnafın öncülüğünde başlayan protestolar kısa sürede ülkenin birçok kentine yayıldı. Tesnim Haber Ajansı, olaylarda yaralanan polis sayısının 568’e, milis gücü Besic mensuplarının ise 66’ya çıktığını bildirmişti. ABD Başkanı Donald Trump da son günlerde yaptığı açıklamalarda, protestocuların öldürülmesi durumunda ABD’nin müdahale edeceğini ve Tahran yönetimine ağır bir karşılık vereceğini ifade etmişti. Devrim Muhafızları Ordusu ise 5 Ocak’ta yayımladığı açıklamayla göstericilere hoşgörü gösterilmeyeceğini duyurmuştu.