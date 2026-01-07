HRANA, bir önceki gün yayımladığı 9’uncu güne ait raporunda, hayatını kaybedenlerin sayısının 29’a, yaralıların 64’e ve gözaltına alınanların ise 1.203’e yükseldiğini açıklamıştı.

İran’da 28 Aralık 2025’te, yerel para biriminin döviz karşısında ciddi değer kaybetmesi ve derinleşen ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı’da esnafın öncülüğünde başlayan protestolar kısa sürede ülkenin birçok kentine yayıldı. Tesnim Haber Ajansı, olaylarda yaralanan polis sayısının 568’e, milis gücü Besic mensuplarının ise 66’ya çıktığını bildirmişti. ABD Başkanı Donald Trump da son günlerde yaptığı açıklamalarda, protestocuların öldürülmesi durumunda ABD’nin müdahale edeceğini ve Tahran yönetimine ağır bir karşılık vereceğini ifade etmişti. Devrim Muhafızları Ordusu ise 5 Ocak’ta yayımladığı açıklamayla göstericilere hoşgörü gösterilmeyeceğini duyurmuştu.