Son Mühür - Reuters/Ipsos tarafından yapılan ankete göre, Amerikalıların yalnızca üçte biri ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesini destekliyor. Katılımcıların yüzde 72’si ise Washington yönetiminin Güney Amerika’daki bu ülkeye gereğinden fazla müdahil olmasından endişe duyuyor. İki gün süren ankette, Trump’ın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonun Cumhuriyetçilerin yüzde 65’i tarafından onaylandığı görüldü. Aynı destek oranı Demokratlarda yüzde 11, bağımsız seçmenlerde ise yüzde 23 seviyesinde kaldı. Pazar ve pazartesi günleri yapılan anket sonuçları, Cumhuriyetçi seçmenler arasında yakın coğrafyalarda etki kurmayı hedefleyen dış politikalara kayda değer bir destek bulunduğunu ortaya koydu.

Cumhuriyetçilerin yüzde 43’ü...

Reuters/Ipsos anketine göre, Cumhuriyetçilerin yüzde 43’ü “ABD’nin Batı Yarımküre’deki gelişmelerde belirleyici bir politika izlemesi gerektiği” görüşüne katıldığını ifade ederken, yüzde 19’u bu fikre karşı çıktı. Katılımcıların geri kalan kısmı ise kararsız olduğunu belirtti ya da soruya yanıt vermedi. Aynı ankette Cumhuriyetçilerin yüzde 60’ı Venezuela’ya ABD askeri gücü konuşlandırılmasını desteklediğini söylerken, bu oran ABD genelinde yüzde 30’da kaldı. Ayrıca Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 59’u, ABD’nin Venezuela’daki petrol sahalarının denetimini ele almasına olumlu baktığını dile getirdi.