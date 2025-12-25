Son Mühür - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Deniz Zeyrek’in YouTube kanalında soruları yanıtladı. Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özgür Özel şunları söyledi:

“Bir bütün olarak çok kötü bir süreç yönetimi, hatta kötü niyetli bir süreç yönetimi var. Elbette uyuşturucuyla ilgili operasyonlar yapılabilir, ifadeye davet olabilir, test sonuçlarına göre hukukun gerektirdiği şeyler yapılabilir. Ama meselenin kendisi daha ilk başta gözaltı sürecinde yurtdışındayken ortaya çıkan haberlerden sonra Sadettin Saran’ın ilk uçakla atlayıp gelmesi, sabahın erken saatlerinde kendi kendine ifadeye gitmesi, ifadeye giderkenki tutumu göz önünde bulundurulduğunda, testin sonucuyla ilgili de tam bir gizlilik olması gerekirken kişisel verilerin korunması noktasında, bir anda Sadettin Saran’ın test bilgisi eş zamanlı, koordineli bir şekilde bütün basına servis ediliyor. Sosyal medya hesaplarından, sosyal medyadaki operasyonel hesaplardan bir anda paylaşılıyor. Bir kere burada bir hazırlığın olduğu, bir algı yönetiminin olduğu apaçık ortada.''

''Kötü niyet olduğu belli...''

''Bir kere bunu kim yönetiyor? Bu operasyonun başında başsavcılık varsa bu algı operasyonunu da başsavcılık yönetiyor demektir. Oradaki testin sonucu da onlara emanet. Gizlilik kararını alan onlar. Ardından Sadettin Saran’ın Fenerbahçe Kulübündeyken jandarmayla adeta kulübün basılması ve jandarmanın alıp götürmesi hani özensizliğin ötesinde kötü niyet ve düşmancadır. Bu gerçekten yapılan işte amacın ötesinde başka niyetlerin olduğunu hissettiriyor. Kulübün As Başkanı’na açtığım telefonda da dayanışma duygularımı ifade ederken hem Fenerbahçe camiasıyla dayanışma duygularımı ifade ettim hem de insani olarak ifade ettim. Bu operasyon hangi kulübe, hangi takıma, hangi camiaya yapılırsa yapılsın böyle yapıldığında, bir düşmanlık olduğu belli ve bir kötü niyet olduğu belli. Bunu kabul etmek mümkün değil.''

''İtibar ve haysiyet suikastine son verilmeli''

''Onun dışında hukuk devletinde bu işlerin örneğin yurtdışındayken kendi koşmuş ve gelmiş birisini telefonla çağırırsınız, bilgi verirsiniz, ifadesini alırsınız, avukatlarıyla birlikte görüşürsünüz, ne yapmak gerekiyorsa yaparsınız. Ama 1907 yılında kurulmuş olan bir kulübün kapısına jandarmayı dayamak, başkanını almak ne demek? Kaldı ki spor kulüplerinde -bütün dünyada böyledir ama burada bilhassa böyledir- spor kulübü başkanıyla özdeşleşen, başkana yapılanın taraftarın kendine yapıldığını hissettiği bir ruh hali vardır ve son derece de haklı bir durumdur bu. Bu durumda bir an önce Adalet Bakanlığı’nın bu saçmalığa son vermesi, artık HSK’nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’na… CHP’ye yapılıyorken belki işin bir tarafı siyasi ve ‘Kutuplaşma var’ diye insanlar başka bakıyordu. Şu anda örneğin CHP’li, AK Partili ve MHP’liler CHP’ye yapılanın ne anlama geldiğini gördü. Yarın bir başka kulübe yapıldığında bir başkası bunu anlayacak. O yüzden artık insanların sıranın kendisine gelmesini beklemeden bu itibar ve haysiyet suikastine son verilmesini hep birlikte talep etmemiz lazım.''

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tutumuna çekidüzen vermeli''

''Ayrıca bir de şunu ifade etmek istiyorum: 20 kişiyi alıp götürüyorlar. Saç tellerini alıp yolluyorlar. 15 gün boyunca üzerinde bütün medya tepiniyor. Sosyal medya tepiniyor. Sonra üçünün, dördünün testi pozitif çıkıyor. Diğer 16’sı ne oluyor? Diğer 16’sının ailesine ne oluyor? Okula giden çocuğuna ne oluyor? Annesinin komşusuna ne oluyor? O yüzden artık herkes aklını başına toplasın. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın artık kötü niyetli ve şımarıklık boyutuna varmış olan bu tutumlarına bir çekidüzen verilmesi, HSK’nın görevini yapması gerekiyor.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, operasyonların uyuşturucu sorununa çözüm olup olamayacağı yönündeki soruya şu yanıtı verdi: ''“Aksine, bu uyuşturucuyla mücadele aslında bir ulusal güvenlik meselesi. Hem iç güvenlik meselesi hem de dış ilişkileri bakımından ortaya çıkarılması gereken bir mesele. Şimdi dünyanın baronları Türkiye ile ilişki halinde. Dünyadaki baron, Türkiye’de kimle ilişki halinde? Son kullanıcıyla mı ilişki halinde? Son kullanıcıya yönelik mi bir faaliyeti var? Hayır, baron, baronla çalışır. Peki, Türkiye’deki baronlar kim? Bütçe görüşmelerinde arkadaşlarımız sordu, Türkiye’nin Escobar’ı kim, Escobarları kim? Bu konuda hiçbir şey yok. Hiçbir çalışma da yok. Anlaşılan o ki bu işlerde dünyadaki baronlar, o ülkedeki son kullanıcıyla, torbacıyla, oradakilerle değil; o ülkedeki baronlarla temas ederler. Oradaki baron belli, buradaki baron kim? Bütçe konuşmalarında arkadaşlarımız da sordular. Anlaşılan o ki Türkiye’deki baronlara dokunmaya, dokunması gerekenlerin gücü yetmiyor. İşin ucu, zaten çoktandır konuşulan, söylenen o gemiler, gemicikler, yurt dışından gelmeler, bazen namuslu memurların açığa çıkardığı uyuşturucu ortada, getiren gemi ortada, Türkiye’deki baron ortada yok. Esas bu meseleye bakmak lazım.''