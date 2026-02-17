Son Mühür - Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendiği, aralarında tanınmış kişilerin de bulunduğu 17 kişinin gözaltına alındığının iddia edildiği belirtildi. Gözaltına alındığı öne sürülen isimler arasında şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu’nun da yer aldığı ifade edildi.

İşte gözaltına alınanlar listesi

Hakan TUNÇELLİ

Murat DALKILIÇ

Kaan TANGÖZE

Murat CEVAHİROĞLU

Barış TALAY

Hakan KAKIZ

Kemal DOĞULU

Murat ÖZTÜRK

Murathan KURT

Nailcan KURT

Alihan TAŞKIN

Tolga SEZGİN

Ramazan BAYAR

Aygün AYDIN

Buse Görkem NARCI

İsmail HACIOĞLU

Furkan Koçan