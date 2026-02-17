Son Mühür - Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendiği, aralarında tanınmış kişilerin de bulunduğu 17 kişinin gözaltına alındığının iddia edildiği belirtildi. Gözaltına alındığı öne sürülen isimler arasında şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu’nun da yer aldığı ifade edildi.
İşte gözaltına alınanlar listesi
- Hakan TUNÇELLİ
- Murat DALKILIÇ
- Kaan TANGÖZE
- Murat CEVAHİROĞLU
- Barış TALAY
- Hakan KAKIZ
- Kemal DOĞULU
- Murat ÖZTÜRK
- Murathan KURT
- Nailcan KURT
- Alihan TAŞKIN
- Tolga SEZGİN
- Ramazan BAYAR
- Aygün AYDIN
- Buse Görkem NARCI
- İsmail HACIOĞLU
- Furkan Koçan
Kaynak: Haber Merkezi