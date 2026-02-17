Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen “uyuşturucu” ve “fuhuş” soruşturmasında yeni bir iddia ortaya atıldı. Yurt dışında bulunduğu belirtilen ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öne sürülen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’ın banka hesaplarına el konulduğu ileri sürüldü. Bazı haberlerde ise Taşkın’ın bankadaki 8 milyon lirasına el konulduğu iddiasına yer verildi.

"O bankada hesabım bile yok...''

Söz konusu haberi kendi sosyal medya hesabından paylaşan Merve Taşkın, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Taşkın, "O bankada hesabım bile yok. Sadece … bankasındaki hesabım kapatıldı" açıklamasını yaptı.

Aylık geliri ne kadar?

Daha önce yaptığı açıklamalarda aylık kazancına dair çarpıcı ifadeler kullanan Merve Taşkın, "Ayda 100 bin dolar kazanıyorum ama niyetim daha fazla kazanmak. 100 bin dolar bana yetmiyor, daha fazla kazanmak istiyorum" sözleriyle gündeme gelmişti. Başsavcılık kaynaklarından soruşturmanın gidişatına ilişkin resmi bir bilgilendirme yapılmazken, dosyadaki incelemelerin sürdüğü öğrenildi.