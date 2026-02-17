Son Mühür - 17 Şubat 2026’dan itibaren yürürlüğe giren yeni düzenleme ile sigara fiyatları yeniden güncellenirken, rakamların psikolojik sınırların üzerine çıktığı görüldü.

Zam kararının ardından piyasada geçerli olan en düşük ve en yüksek fiyat aralıkları da belli oldu:

En Ucuz Sigara: 100,00 TL

En Pahalı Sigara: 115,00 TL

Piyasa Ortalama Fiyatı: 105,00 TL – 110,00 TL arası

Tüm gruplara yansıyacak

Yeni fiyat listesi 17 Şubat 2026 sabahından itibaren tüm bayilerde aynı anda yürürlüğe girdi. Gelişme, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. İlk aşamada belirli bir sigara grubuna yansıyan fiyat artışının, önümüzdeki günlerde diğer tütün ürünlerine de uygulanabileceği ifade ediliyor.